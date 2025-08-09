Cargando contenido

Santa Fe vs Millonarios 2025
Santa Fe vs Millonarios 2025
Colprensa
Liga BetPlay Femenina
Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 15:44

Dimayor anunció nueva fecha del clásico Santa Fe vs Millonarios

Los clásicos bogotanos de Liga Betplay masculina y femenina fueron aplazados por falta de garantías.

La Dimayor confirmó este viernes 8 de agosto el aplazamiento de los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios, tanto en la Liga BetPlay Femenina como en la Liga BetPlay Dimayor masculina, luego de una solicitud de la Comisión Distrital de Fútbol de Bogotá.

La medida se tomó tras una reunión de la Comisión Local de Fútbol, que pidió postergar cualquier enfrentamiento entre los dos equipos capitalinos, sin importar la categoría o el torneo, a raíz de los recientes hechos de violencia entre sus hinchadas.

Puede leer: [Foto] Impactantes heridas de Nairo Quintana, ¿se pierde la Vuelta a España?

El detonante de esta decisión fueron los disturbios ocurridos el pasado miércoles 6 de agosto dentro y fuera del Movistar Arena, durante un concierto del grupo argentino Damas Gratis, que dejaron como saldo la muerte de dos personas identificadas como seguidores del conjunto cardenal.

En principio, el clásico femenino debía jugarse este sábado 9 de agosto por la segunda fecha de los cuadrangulares, mientras que el masculino estaba programado para la noche del miércoles 13 de agosto. Ambos compromisos estaban pactados para el estadio El Campín y Dimayor ya anunció la reprogramación del juego femenino.

Lea también
Image
Guillermo de Amores - Millonarios

[Video] Impactante lesión de De Amores, arquero de Millonarios, ante Cali

Ver más

Nueva fecha de Santa Fe vs Millonarios por la Liga Betplay Femenina

Ahora, el clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios por la segunda fecha de cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina se disputará el lunes 18 de agosto a las 4:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo con transmisión de Señal Colombia.

Con este movimiento fue necesario hacer algunas modificaciones en las fechas 3 y 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Femenina, las cuales ya estaba programadas por Dimayor.

Liga Betplay Femenina: nueva programación de las fecha 3 y 4 de cuadrangulares

Miércoles 13 de agosto

Grupo A
Orsomarso SC vs Internacional de Palmir
Estadio: Raúl Miranda
Hora: 5:00 p. m.
Transmite: YouTube DIMAYOR

Grupo B
Santa Fe vs América de Cali
Estadio: El Campín
Hora: 4:00 p. m.
Transmite: Señal Colombia

Le puede interesar: Millonarios SÍ jugaría el próximo miércoles: habría decisión impensada de Dimayor

Jueves 14 de agosto

Grupo B
Millonarios vs Atlético Nacional
Estadio: Metropolitano de Techo
Hora: 3:00 p. m.
Transmite: Señal Colombia

Grupo A
Independiente Medellín vs Deportivo Cali
Estadio: Atanasio Girardot
Hora: 7:30 p. m.
Transmite: Win Sports

Nueva programación de la cuarta fecha de cuadrangulares de Liga Femenina

Martes 19 de agosto

Grupo A
Deportivo Cali vs Independiente Medellín
Estadio: Deportivo Cali
Hora: 3:00 p. m.
Transmite: Señal Colombia

Internacional de Palmira vs Orsomarso SC
Estadio: Por definir
Hora: 5:00 p. m.
Transmite: Youtube Dimayor

Jueves 21 de agosto

Grupo B
Atlético Nacional vs Millonarios
Estadio: Atanasio Girardot
Hora: 5:00 p. m.
Transmite: Señal Colombia

América vs Santa Fe
Estadio: El Campín
Hora: 6:10 p. m.
Transmite: Win Sports

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen
Millonarios

Millonarios

Futbol

Independiente Santa Fe Femenino

Imagen
Millonarios femenino

Millonarios femenino

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen
Liga Femenina

Liga Femenina

Cargando más contenidos

Fin del contenido