Dimayor anunció nueva fecha del clásico Santa Fe vs Millonarios

La Dimayor confirmó este viernes 8 de agosto el aplazamiento de los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios, tanto en la Liga BetPlay Femenina como en la Liga BetPlay Dimayor masculina, luego de una solicitud de la Comisión Distrital de Fútbol de Bogotá.

La medida se tomó tras una reunión de la Comisión Local de Fútbol, que pidió postergar cualquier enfrentamiento entre los dos equipos capitalinos, sin importar la categoría o el torneo, a raíz de los recientes hechos de violencia entre sus hinchadas.

El detonante de esta decisión fueron los disturbios ocurridos el pasado miércoles 6 de agosto dentro y fuera del Movistar Arena, durante un concierto del grupo argentino Damas Gratis, que dejaron como saldo la muerte de dos personas identificadas como seguidores del conjunto cardenal.

En principio, el clásico femenino debía jugarse este sábado 9 de agosto por la segunda fecha de los cuadrangulares, mientras que el masculino estaba programado para la noche del miércoles 13 de agosto. Ambos compromisos estaban pactados para el estadio El Campín y Dimayor ya anunció la reprogramación del juego femenino.