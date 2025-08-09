Actualizado:
Dimayor anunció nueva fecha del clásico Santa Fe vs Millonarios
Los clásicos bogotanos de Liga Betplay masculina y femenina fueron aplazados por falta de garantías.
La Dimayor confirmó este viernes 8 de agosto el aplazamiento de los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios, tanto en la Liga BetPlay Femenina como en la Liga BetPlay Dimayor masculina, luego de una solicitud de la Comisión Distrital de Fútbol de Bogotá.
La medida se tomó tras una reunión de la Comisión Local de Fútbol, que pidió postergar cualquier enfrentamiento entre los dos equipos capitalinos, sin importar la categoría o el torneo, a raíz de los recientes hechos de violencia entre sus hinchadas.
El detonante de esta decisión fueron los disturbios ocurridos el pasado miércoles 6 de agosto dentro y fuera del Movistar Arena, durante un concierto del grupo argentino Damas Gratis, que dejaron como saldo la muerte de dos personas identificadas como seguidores del conjunto cardenal.
En principio, el clásico femenino debía jugarse este sábado 9 de agosto por la segunda fecha de los cuadrangulares, mientras que el masculino estaba programado para la noche del miércoles 13 de agosto. Ambos compromisos estaban pactados para el estadio El Campín y Dimayor ya anunció la reprogramación del juego femenino.
Nueva fecha de Santa Fe vs Millonarios por la Liga Betplay Femenina
Ahora, el clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios por la segunda fecha de cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina se disputará el lunes 18 de agosto a las 4:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo con transmisión de Señal Colombia.
Con este movimiento fue necesario hacer algunas modificaciones en las fechas 3 y 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Femenina, las cuales ya estaba programadas por Dimayor.
Liga Betplay Femenina: nueva programación de las fecha 3 y 4 de cuadrangulares
Miércoles 13 de agosto
Grupo A
Orsomarso SC vs Internacional de Palmir
Estadio: Raúl Miranda
Hora: 5:00 p. m.
Transmite: YouTube DIMAYOR
Grupo B
Santa Fe vs América de Cali
Estadio: El Campín
Hora: 4:00 p. m.
Transmite: Señal Colombia
Jueves 14 de agosto
Grupo B
Millonarios vs Atlético Nacional
Estadio: Metropolitano de Techo
Hora: 3:00 p. m.
Transmite: Señal Colombia
Grupo A
Independiente Medellín vs Deportivo Cali
Estadio: Atanasio Girardot
Hora: 7:30 p. m.
Transmite: Win Sports
Nueva programación de la cuarta fecha de cuadrangulares de Liga Femenina
Martes 19 de agosto
Grupo A
Deportivo Cali vs Independiente Medellín
Estadio: Deportivo Cali
Hora: 3:00 p. m.
Transmite: Señal Colombia
Internacional de Palmira vs Orsomarso SC
Estadio: Por definir
Hora: 5:00 p. m.
Transmite: Youtube Dimayor
Jueves 21 de agosto
Grupo B
Atlético Nacional vs Millonarios
Estadio: Atanasio Girardot
Hora: 5:00 p. m.
Transmite: Señal Colombia
América vs Santa Fe
Estadio: El Campín
Hora: 6:10 p. m.
Transmite: Win Sports
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, informa que, debido al aplazamiento del clásico capitalino femenino entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC correspondiente a la fecha 2 de los cuadrangulares… pic.twitter.com/X9jHjofnGh— DIMAYOR (@Dimayor) August 9, 2025
