DT de Santa Fe lo deja claro en la final: “Quiero irme siendo campeón”

Nueva historia entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali en la final de la Liga BetPlay Femenina este domingo 14 de septiembre. La ida en Bogotá tiene mucha historia por delante, especialmente con dos clubes que han liderado la disciplina desde hace algunos años.

Santa Fe va por la necesaria revancha con la urgencia de dejar atrás la historia negativa contra el Deportivo Cali. En 11 ocasiones que se han visto las caras, las bogotanas nunca le han podido ganar a las azucareras. Además, en esas estadísticas hubo dos finales con derrota bogotana y, como dice el dicho, “la tercera es la vencida”, o, por lo menos eso quiere Omar Ramírez, entrenador de las Leonas.

Hay muchas cosas para definir en esta primera final. Un buen resultado para Santa Fe podría dejarlas encaminadas a conseguir su cuarto título y hacerse inalcanzable, por lo menos en los siguientes torneos. Cali va para igualar a su rival en un encuentro que ya se ha convertido en un clásico, dado que son dos instituciones que más esfuerzos le han metido a la rama femenina.

“QUIERO IRME SIENDO CAMPEÓN”; OMAR RAMÍREZ SEMBRÓ DUDAS CON SU FUTURO EN SANTA FE

Este es el cuarto año de Omar Ramírez en Santa Fe. Ha quedado dos veces subcampeón, una vez campeón y ha sido segundo en la Copa Libertadores. Sin embargo, su ciclo se puede acabar con lo que pase en esta final. Aunque es un poco descabellado que se fuera en caso de no lograr el trofeo, sembró dudas en la rueda de prensa previa a la ida en Bogotá.

Omar Ramírez indicó que, “agradecerle a cada miembro de la institución por estos cuatro años que han sido maravillosos. Al presidente Eduardo por confiar en mí. El equipo femenino ha crecido mucho, no solo por títulos, sino como estructura. Entrena y tiene todo igual que el equipo masculino. Usamos la misma cancha, el mismo material, entrenan ellos, luego es nuestro turno. Eso marca la diferencia”.

Sobre la final y su futuro señaló que, “muy feliz de estar acá. Estar en una final nuevamente dice que es la obligación de estar en Santa Fe por la hinchada, por el equipo, por la historia. Lo que quiero es vivirla al máximo. Si mañana son mis dos últimos partidos con Santa Fe, quiero irme campeón. Esa es mi mentalidad”.

EL LEMA DE SANTA FE QUE LAS DEJÓ IR A LA FINAL

Santa Fe la tenía difícil. Enfrentó en cuadrangulares a Nacional, Millonarios y América y en la última fecha ante las verdolagas aseguró la clasificación a la semifinal cuando escarlatas y albiazules también tenían esas ambiciones de sellar el paso a la siguiente instancia.

En la rueda de prensa también indicó que lo que les dio fuerza para llegar a la final fue un lema que utilizan siempre, “el lema siempre fue que hay que tener fe hasta el final, ante Nacional se vio ese desempeño, lo que hemos aprendido es la fe que mueve a este club y yo pensé que ya había vivido todo con Santa Fe, pero no es así”.