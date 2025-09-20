Figura del Cali se iría en diciembre y no descarta jugar en América

Deportivo Cali se alista para la disputa de la final de la Liga Betplay Femenina del 2025 contra Independiente Santa Fe, y en plena búsqueda de su tercer título en esta rama una de sus figuras concedió una entrevista donde habló de sus proyectos.

Pues la arquera Luisa Agudelo dialogó con 'Zona Libre de Humo', el pasado viernes 19 de septiembre y allí comentó que su intención y la de todas las futbolistas de la plantilla es remontar la serie (van perdiendo 1-0) y obtener el título.

Entrevista a Luisa Agudelo, arquera de Deportivo Cali

"Estamos demasiado motivadas, tenemos la fe de que podemos remontar y hacer las cosas bien", dijo la arquera del Cali, quien considera que es posible remontar el 1-0 y alcanzar un nuevo título de liga femenina.

Posteriormente la jugadora quien también integra a la Selección Colombia con frecuencia se refirió a las crisis económicas que ha atravesado la institución, pues comentó: "Nosotras más por el dinero lo hacemos porque nos gusta, estamos seguras que si vuelve a pasar seguiríamos igual de fuertes".