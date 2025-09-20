Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 10:41
Figura del Cali se iría en diciembre y no descarta jugar en América
En una entrevista se presentaron algunas declaraciones que generaron ruido, pese a que se hicieron con respeto hacia el cuadro Azucarero.
Deportivo Cali se alista para la disputa de la final de la Liga Betplay Femenina del 2025 contra Independiente Santa Fe, y en plena búsqueda de su tercer título en esta rama una de sus figuras concedió una entrevista donde habló de sus proyectos.
Puede leer: Jugador de Santa Fe sale a medio torneo y se irá al exterior
Pues la arquera Luisa Agudelo dialogó con 'Zona Libre de Humo', el pasado viernes 19 de septiembre y allí comentó que su intención y la de todas las futbolistas de la plantilla es remontar la serie (van perdiendo 1-0) y obtener el título.
Entrevista a Luisa Agudelo, arquera de Deportivo Cali
"Estamos demasiado motivadas, tenemos la fe de que podemos remontar y hacer las cosas bien", dijo la arquera del Cali, quien considera que es posible remontar el 1-0 y alcanzar un nuevo título de liga femenina.
Posteriormente la jugadora quien también integra a la Selección Colombia con frecuencia se refirió a las crisis económicas que ha atravesado la institución, pues comentó: "Nosotras más por el dinero lo hacemos porque nos gusta, estamos seguras que si vuelve a pasar seguiríamos igual de fuertes".
Acerca de sus intereses personales, la portera de Deportivo Cali reconoció que se graduó de bachillerato a los 15 años, pero "por temas de selección y el club no he podido ingresar a la universidad. Quiero estudiar nutrición, por ahora estoy estudiando inglés".
Sobre su futuro deportivo, Luisa Agudelo dio a entender que es posible que se marche de la institución, pues afirmó: "Quiero terminar las cosas bien con Deportivo Cali, hacer una buena Libertadores y luego pensar en lo que sigue, finalizo contrato en diciembre de este año".
Le puede interesar: Dos jugadores del Medellín fueron apartados de la plantilla
¿Luis Agudelo al América?
Por último, cuando se le preguntó sobre su decisión su existiese la posibilidad de ir a su rival de patio, Luisa Agudelo confirmó que "uno nunca podría decirle que no a jugar en otro equipo como América, pero uno dice no por respeto al club (Deportivo Cali), a la hinchada".
Fuente
Antena 2