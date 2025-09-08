Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 14:06
Final de Liga Betplay Femenina: Dimayor anunció programación de Santa Fe vs Cali
La serie iniciará en El Campín y terminará en el estadio Deportivo Cali.
Hubo un 'batacazo' en la Liga Betplay Femenina, pues los equipos que no partían como favoritos terminaron accediendo a la final la edición 2025; contra todo pronóstico, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se enfrentarán por el título.
Las caleñas, que terminaron líderes de la fase regular con 38 unidades, fueron segundas en el grupo A por detrás Orsomarso, que fue la revelación. Ya en semifinales, se impusieron 3-2 en el global a Atlético Nacional.
Puede leer: Murió futbolista de Selección Colombia que iba a jugar en la MLS
Independiente Santa Fe fue segundo en el 'todos contra todos' con 35 puntos, y ocupó la misma posición en el cuadrangular B, solo superado por Atlético Nacional. En 'semis', las Leonas derrotaron 1-0 a Orsomarso y avanzaron a la final.
Ya Dimayor notificó sobre las fechas y horarios para los partidos de la final de Liga Betplay Femenina, recordando que Santa Fe va por su cuarta estrella, y Deportivo Cali persigue la tercera. Ambos equipos ya se aseguraron en la Copa Libertadores que se jugará en Argentina durante octubre.
Programación de la final de Liga Betplay Femenina 2025
Final Ida - Domingo 14 de septiembre
Santa Fe vs Cali
5:00 p. m.
Estadio El Campín
Final Vuelta - Domingo 21 de septiembre
Cali vs Santa Fe
5:00 p. m.
Estadio Deportivo Cali
Los dos partidos contarán con la transmisión de Win Sports y Señal Colombia, y se espera en ambos juegos una buena presencia de público, pues se trata de dos de los equipos con más tradición en el país tanto en el plano masculino como el femenino.
Le puede interesar: [Video] Gustavo Puerta, en su debut, hizo gol con Racing de Santander
Como antecedente en esta edición de la Liga Betplay Femenina, Cali recibió a Santa Fe por la sexta jornada de la fase regular, y en ese duelo las vallecaucanas se impusieron 2-0 con anotaciones de Valerin Loboa y Michelle Daniela Vásquez Fajardo.
Balance de Cali vs Santa Fe en finales
En finales, Santa Fe y Cali se han enfrentado en dos ocasiones y en ambas el título fue para el equipo vallecaucano. En 2021, las Azucareras se impusieron 6-3 en el global, y en 2024 hicieron lo propio con un 4-1.
Fuente
Antena 2