Final de Liga Betplay Femenina: Dimayor anunció programación de Santa Fe vs Cali

Hubo un 'batacazo' en la Liga Betplay Femenina, pues los equipos que no partían como favoritos terminaron accediendo a la final la edición 2025; contra todo pronóstico, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se enfrentarán por el título.

Las caleñas, que terminaron líderes de la fase regular con 38 unidades, fueron segundas en el grupo A por detrás Orsomarso, que fue la revelación. Ya en semifinales, se impusieron 3-2 en el global a Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe fue segundo en el 'todos contra todos' con 35 puntos, y ocupó la misma posición en el cuadrangular B, solo superado por Atlético Nacional. En 'semis', las Leonas derrotaron 1-0 a Orsomarso y avanzaron a la final.

Ya Dimayor notificó sobre las fechas y horarios para los partidos de la final de Liga Betplay Femenina, recordando que Santa Fe va por su cuarta estrella, y Deportivo Cali persigue la tercera. Ambos equipos ya se aseguraron en la Copa Libertadores que se jugará en Argentina durante octubre.