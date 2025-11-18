Histórico equipo del FPC está a punto de reaparecer en Liga BetPlay

En el marco del semestre de clausura de la temporada 2025 se han venido dando varias noticias que han sacudido al Fútbol Profesional Colombiano. No solo se están definiendo las finales y a los futuros campeones de las competencias que están en disputa, sino que también se define la continuidad de la historia de algunos clubes.

A lo largo de 2025 se han conocido varios inconvenientes económicos que han complicado no solo el ámbito deportivo, sino también su presencia en la historia del FPC, tal como pasó con Cali, La Equidad, Deportivo Pereira y Atlético Huila. Sin embargo, bajo este concepto también vendría una reestructuración favorecedora, tal como el caso del conjunto 'opita', el cual desaparecería por nombre, estadio y demás, pero iniciaría un nuevo capitulo incluso con otro equipo femenino.

Huila Femenino estaría a punto de reaparecer

La historia de Atlético Huila en el Fútbol Profesional Colombiano es bastante grande, uno de los campeones de la máxima división, con presencia ganadora en la segunda categoría, pero también con un proyecto femenino ambicioso.

El cuadro 'opita' le empezó a apostar al fútbol femenino desde el primer momento cuando se confirmó el torneo en Colombia desde 2017, en donde logró sorprender llegando hasta la final en la que terminó cayendo ante Santa Fe, pero un año después consiguió un logro que ningún otro equipo ha obtenido hasta el momento, ganar la Copa Libertadores.