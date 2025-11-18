Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 14:59
Histórico equipo del FPC está a punto de reaparecer en Liga BetPlay
El FPC estaría a punto de darle la bienvenida a histórico equipo que había desaparecido.
En el marco del semestre de clausura de la temporada 2025 se han venido dando varias noticias que han sacudido al Fútbol Profesional Colombiano. No solo se están definiendo las finales y a los futuros campeones de las competencias que están en disputa, sino que también se define la continuidad de la historia de algunos clubes.
A lo largo de 2025 se han conocido varios inconvenientes económicos que han complicado no solo el ámbito deportivo, sino también su presencia en la historia del FPC, tal como pasó con Cali, La Equidad, Deportivo Pereira y Atlético Huila. Sin embargo, bajo este concepto también vendría una reestructuración favorecedora, tal como el caso del conjunto 'opita', el cual desaparecería por nombre, estadio y demás, pero iniciaría un nuevo capitulo incluso con otro equipo femenino.
Le puede interesar: NOTICIA "BOMBA" DEL FPC: Wilmar Roldan se pierde los Cuadrangulares
Huila Femenino estaría a punto de reaparecer
La historia de Atlético Huila en el Fútbol Profesional Colombiano es bastante grande, uno de los campeones de la máxima división, con presencia ganadora en la segunda categoría, pero también con un proyecto femenino ambicioso.
El cuadro 'opita' le empezó a apostar al fútbol femenino desde el primer momento cuando se confirmó el torneo en Colombia desde 2017, en donde logró sorprender llegando hasta la final en la que terminó cayendo ante Santa Fe, pero un año después consiguió un logro que ningún otro equipo ha obtenido hasta el momento, ganar la Copa Libertadores.
Lamentablemente la organización interna de la institución presentó varios problemas con el pasar del tiempo y al final la plantilla femenina pasó a un segundo plano y desapareció. Sin embargo, una reestructuración en el club, cambio de sede y demás, vendría con algunos beneficios, tal como lo confirmó Carmen Sánchez, jefa de comunicaciones de Atlético Huila, quien se encargó de hablar sobre el cercano regreso del equipo femenino.
"Cuando nosotros efectuamos la compra y nos hicimos cargo ya no estaba el equipo femenino. Este es un grupo que si le cree al fútbol femenino, pero es algo que va poco a poco porque debe haber recursos para sostenerlo. Actualmente hay un equipo femenino jugando en Yumbo que juega con la ficha de Orsomarso y existe la posibilidad de que cuando se termine ese convenio, de hecho es parte del acuerdo con el municipio, ese equipo femenino va a jugar con nuestra ficha, la de Atlético Huila o cuando tenga el nombre nuevo. Además va a recibir apoyo económico de nuestra parte".
En otras noticias: Wilmar Roldán no estará en los cuadrangulares del FPC
Lea también: Histórico jugador de la selección nos ve como campeones del Mundo y a Lucho como balón de oro
Próximo partido de Atlético Huila
El equipo 'huilense' está disputando los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay 2025 de clausura y llega al marco de la fecha 5 con posibilidades de avanzar a la gran final de la competencia tras ser segundo en la tabla de posiciones del Grupo A y podría llegar a definir el primer puesto si vence a Cúcuta el miércoles 19 de noviembre sobre las 16:10.
Fuente
Antena 2