La Liga BetPlay Femenina tendrá nuevo equipo a partir del 2025

Aunque todavía no hay ninguna noticia oficial sobre cómo será la Liga Femenina BetPlay a partir del 2025, habrá varias novedades dentro de la competencia. No hay fechas establecidas para el comienzo ni para el final del certamen, ni tampoco se sabe cómo será el formato del torneo. Lo que sí está escrito es que llegará un nuevo inquilino.

Después de varios intentos fallidos, todo parece indicar que en este torneo será la definitiva y la vencida para uno de los clubes más representativos de Colombia que le dirá sí al balompié jugado por mujeres. Se trata nada más y nada menos que del Once Caldas de Manizales, equipo que está clasificado a los cuadrangulares semifinales con un debut en empate ante Deportes Tolima.

Once Caldas ya había disputado la Liga Femenina en un proyecto que no salió como esperaban cuando debutaron en 2019. Las caldenses disputaron el Grupo A en donde tuvieron que enfrentar al Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Infortunadamente, se despidieron sin ninguna unidad, producto de seis derrotas.

En las anteriores ediciones, Once Caldas siempre se ha animado en las previas de los certámenes femeninos con el anhelo de crear la rama femenina. Sin embargo, de la noche a la mañana, se bajan de la competencia. Se espera que, en el 2025, la historia sea diferente y que lleguen para quedarse definitivamente, pues así lo confirmó el gerente del club.

GERENTE GENERAL DE ONCE CALDAS CONFIRMÓ EL EQUIPO FEMENINO

El diario más importante de Manizales, La Patria dialogó con el nuevo gerente general de Once Caldas, Felipe Trujillo Hormaza sobre su nuevo cargo y cómo ve al club en esta pelea por clasificar a la final de la Liga BetPlay 2024-II. Instalados en los cuadrangulares, siguen con esa aspiración.

No obstante, tampoco descuidan otros proyectos, pues le preguntaron por las posibilidades de unirse a otras modalidades como el balompié femenino. Felipe Trujillo sentenció que, “le puedo confirmar que tendremos fútbol femenino. La decisión está tomada, estamos laborando en el proyecto, ya tenemos técnico. A partir de la primera semana de diciembre habrá convocatorias abiertas en la región, luego iremos a otras regiones del país”.

Además, demostró su tristeza por la no renovación del Estadio Palogrande para el Mundial Femenino Sub-20. Parece que en esta edición sí será definitiva la llegada del Once Caldas. Habrá que esperar si no se bajan de última hora como ha sucedido últimamente.

Con la llegada de Once Caldas serán 16 clubes en competencia. Esto obligará a cambiar el formato con novedades importantes en la fase regular. Seguramente, como los participantes son pares, se quitará la jornada de descanso de equipos fecha tras fecha.