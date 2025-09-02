Actualizado:
Liga Betplay Femenina 2025: programación semifinales de vuelta
No solo se definen los finalistas sino los clasificados a la Copa Libertadores de este año.
Restan dos partidos para definirse los equipos clasificados a la final de la Liga Betplay Femenina 2025, mismos que obtendrán cupo para jugar la Copa Libertadores de América de esta temporada. Dimayor ya anunció las fechas y horarios para los partidos de vuelta.
Pues entre el lunes 1 y el martes 2 de septiembre se efectuaron los juegos de ida, en donde se registró una victoria local y un empate. Las dos series llegarán abiertas a los partidos de vuelta, donde no se descartan definiciones por penaltis.
Programación de las semifinales de Liga Betplay 2025-2
Sábado 6 de septiembre
3:00 p. m.
Orsomarso vs Independiente Santa Fe
Estadio Raúl Miranda (Yumbo, Valle del Cauca)
5:30 p. m.
Atlético Nacional vs Deportivo Cali
Estadio Atanasio Girardot (Medellín)
Es pertinente recordar que Independiente Santa Fe viene de derrotar 1-0 a Orsomarso en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con un gol de Mariana Zamorano a los siete minutos del primer tiempo. Un empate le bastara a las Leonas para meterse en la final.
Ya este martes se efectuó el partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional en casa de las vallecaucanas, firmándose un empate 1-1. La visita se fue arriba en el marcador por intermedio de Manuela González a los 41 minutos del primer tiempo, y la paridad llegó a los 75' por gracias a una ejecución de Zharick Yuliana Montoya desde el punto penal.
En ese caso, se trata de dos partidos bastante llamativos, en los que los cuatro equipos no solo buscarán el paso a la final sino asegurarse en la Copa Libertadores de América, pues Colombia tiene dos cupos y son para el campeón y subcampeón del certamen.
¿Cuándo es la final de la Liga Betplay Femenina?
Se prevé que la final de la Liga Betplay Femenina se dispute entre el miércoles 10 y el sábado 13 de septiembre. Claro está que el sorteo de la Copa Libertadores de América será antes de conocerse a los finalistas, inclusive; pues está programado para el jueves 4.
👀 ¡Prográmate para los partidos de Vuelta de las Semifinales de la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2025! 👏— DIMAYOR (@Dimayor) September 3, 2025
👉 https://t.co/utD2no9LsT#LoDamosTodo pic.twitter.com/ffiZFWbVPZ
