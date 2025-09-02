Liga Betplay Femenina 2025: programación semifinales de vuelta

Ya este martes se efectuó el partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional en casa de las vallecaucanas, firmándose un empate 1-1. La visita se fue arriba en el marcador por intermedio de Manuela González a los 41 minutos del primer tiempo, y la paridad llegó a los 75' por gracias a una ejecución de Zharick Yuliana Montoya desde el punto penal.

En ese caso, se trata de dos partidos bastante llamativos, en los que los cuatro equipos no solo buscarán el paso a la final sino asegurarse en la Copa Libertadores de América, pues Colombia tiene dos cupos y son para el campeón y subcampeón del certamen.

Le puede interesar: DT de Selección Colombia sub 20 defendió a Néiser y reveló sorpresas para el Mundial

¿Cuándo es la final de la Liga Betplay Femenina?

Se prevé que la final de la Liga Betplay Femenina se dispute entre el miércoles 10 y el sábado 13 de septiembre. Claro está que el sorteo de la Copa Libertadores de América será antes de conocerse a los finalistas, inclusive; pues está programado para el jueves 4.