Liga BetPlay Femenina: las cuentas para sellar último cupo de semifinales

La Liga BetPlay Femenina entró en las últimas instancias para definir a las clasificadas para disputar el novedoso sistema de las semifinales justo después de los cuadrangulares. Durante esta fase de grupos, ha habido varias sorpresas con Orsomarso y con Independiente Santa Fe que tienen realidades sumamente diferentes.

Por un lado, Orsomarso celebró la clasificación de manera anticipada, mientras que Santa Fe no la pasa para nada bien en el grupo B en la última casilla con la necesidad de dar el golpe en la última fecha. Las cardenales deben sumar de a tres, pero no dependen de ellas mismas para sellar su participación a las semifinales.

En el Grupo A, Deportivo Cali superó a Internacional de Palmira, mientras que Orsomarso acabó con el sueño del Medellín que tenía chances de pelear por la clasificación. De esa manera, las azucareras y Orsomarso lideran el grupo y jugarán en la última jornada para definir el primer y segundo puesto, dado que ambas tienen nueve unidades.

Mientras tanto, el Grupo B dejó a Atlético Nacional en semifinales desde la cuarta jornada con puntaje perfecto y lo volvió a demostrar venciendo a América de Cali. Millonarios resurgió del fondo de la tabla en el clásico superando a Santa Fe. Escarlatas, embajadoras y cardenales lucharán en la sexta jornada para definir el último cupo para la siguiente ronda.

CUENTAS DE AMÉRICA DE CALI PARA QUEDARSE CON EL CUPO A LAS SEMIFINALES

América tendrá que jugar en la última jornada en calidad de local contra Millonarios. La derrota frente a Nacional las dejó en una situación incómoda con la única necesidad de sumar de a tres en el Estadio Pascual Guerrero junto con su afición.

Afortunadamente para el América, la institución vallecaucana parte con ventaja, dado que tiene cinco puntos, uno más que Millonarios y que Independiente Santa Fe. La victoria con cualquier marcador le dará la clasificación para las semifinales, sin importar lo que pase con el encuentro de las cardenales.

Un empate ante Millonarios podría darle la clasificación, siempre y cuando, Santa Fe no le gane a Atlético Nacional en la última fecha. Esas son las cuentas para que América logre sellar su entrada a las semifinales.

LAS CUENTAS DE MILLONARIOS Y SANTA FE PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

La discusión puede ser entre las dos escuadras bogotanas que quieren ese último cupo. Para ello, deberán darle el golpe al América. Millonarios, justamente se enfrenta a las vallecaucanas. Necesitan sí o sí ganarles en el Pascual Guerrero con cualquier marcador y que Independiente Santa Fe no sume de a tres.

Si Millonarios supera a América y en simultáneo, Santa Fe vence a Nacional, quedarían eliminadas pese a empatar en puntos por el punto invisible que tiene a su favor el cuadro dirigido por el venezolano Omar Ramírez.

Santa Fe debe respetar la casa superando a Atlético Nacional, pero la victoria no sería definitiva para pensar en clasificar. Las cardenales tienen un panorama complejo, dado que América no le puede ganar a Millonarios en su respectivo encuentro.

Si Santa Fe supera a Nacional y América suma de a tres, serán las escarlatas las clasificadas. En ese sentido, las albirrojas necesitan ganar y que las caleñas no ganen.