Liga BetPlay Femenina: las siete cosas que están en juego en la final

Llegó la hora de la definición de la Liga BetPlay Femenina entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe que buscarán asegurar el título de este 2025. Las cardenales se llevaron el partido de ida gracias a un solitario tanto de Katherine Valbuena. Sin embargo, el resultado no parece suficiente por las buenas estadísticas de las azucareras en condición de local.

Para este compromiso definitivo, todo parece indicar que Jhon Alber Ortiz alineará a Ingrid Guerra desde el arranque del juego. La pastusa entró muy bien al terreno de juego en Bogotá y ahora espera ser la carta goleadora para remontar el partido y quedarse con el bicampeonato que sería algo histórico en la Liga BetPlay Femenina.

La serie está abierta, pero con una pequeña ventaja para las cardenales. En este compromiso, Cali no podrá contar con Jessica Bermeo que vio la tarjeta roja en Bogotá, pero sí tendrá a Zharick Montoya que ya pagó la fecha de suspensión por una expulsión contra Atlético Nacional en las semifinales.

Más allá del título, esta final tiene varios aspectos para la historia, entre ellos, una jugadora que puede establecer un récord difícil de igualar o superar. Se trata de Kelly Ibargüen, capitana del Deportivo Cali que ha sido múltiple campeona. Hay seis cosas que están en juego en esta final de la Liga Femenina.

LIBERTADORES, UNA DEUDA PENDIENTE, SER LA MÁS VECES CAMPEONA O EMPATARLE A SANTA FE EN TÍTULOS

Uno de los grandes atractivos que tiene la Liga BetPlay Femenina es la posibilidad de sellar la clasificación para la Copa Libertadores. Los dos equipos clasificados a la definición del título aseguran la participación en la competencia internacional. En ese sentido, Santa Fe y Cali ya firmaron sus boletos para Argentina del 2 al 19 de octubre.

Sin embargo, lo que está en juego es en qué grupo estarán. La campeona, que, en estos momentos, por resultado parcial es Santa Fe, representará a Colombia 1 en la Libertadores. Le tocará medirse con Libertad de Paraguay, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay. Por su parte, la subcampeona tendría que lidiar con Corinthians, Always Ready y la campeona de Ecuador.

Además de la Copa Libertadores, Santa Fe necesita dar un golpe de autoridad después de haber ganado en condición de local la ida. Las cardenales tienen dos cosas en juego: ganar el título para afianzarse como las más veces campeonas con cuatro títulos y desquitarse de las dos finales perdidas contra el Cali.

Si Santa Fe gana sería inalcanzable, por lo menos en el siguiente torneo de 2026. En caso de que el Cali remonte la serie, también tendrá varias cosas en juego. Lo primero es que igualaría a las ‘Leonas’ con tres títulos y, además, establecería aún más la ‘maternidad’ en las finales contra las bogotanas.

KELLY IBARGÜEN ESTABLECERÍA RÉCORD, CALI SERÍA LA PRIMERA BICAMPEONA Y UN PREMIO MILLONARIO

Aparte del historial entre las finalistas, la Libertadores y la deuda pendiente de Santa Fe, Cali tiene más cosas en juego por lo histórico que sería repetir el título y, además, por la capitana, Kelly Ibargüen con un dato no menor que no debe olvidarse.

Y es que, si el Cali se queda con el trofeo, las vallecaucanas serían las primeras campeonas seguidas. Ni Santa Fe ni América lograron ganar un segundo título en la siguiente edición de la Liga BetPlay Femenina y las dirigidas por Jhon Alber Ortiz podrían dar ese golpe para la historia.

En el caso de Kelly Ibargüen, la lateral y capitana del Cali, que anteriormente vistió los colores de las cardenales también podría ser histórica. Ibargüen ya afirmó en la rueda de prensa previa que quería imponer el récord de ser la jugadora que más veces ha quedado campeona. Esta sería la quinta.

Kelly Ibargüen ganó su primer título con América de Cali en 2019 en la final contra el Deportivo Independiente Medellín. En 2021 con el Deportivo Cali justamente ante Santa Fe, en 2023 con las cardenales enfrentando al América, y, por último, nuevamente con las azucareras en la final del 2024 con el mismo rival.

Y, la séptima cosa que está en juego es el premio millonario que se ganaría la campeona. La competencia entrega un botín importante, tanto para la ganadora, como para la subcampeona. Ese premio representa 230 millones de pesos para quien gane el título, mientras que el equipo subcampeón se quedará con 150 millones de pesos.