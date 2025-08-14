Liga BetPlay Femenina: resultados y posiciones tras la fecha 3 de cuadrangulares

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina sigue buscando a las dos representantes de cada grupo que tendrán el lujo de jugar por primera vez en la historia la fase semifinal. Todavía no hay nada escrito, pero Atlético Nacional en la zona B ha dado golpetazos y está al borde de ser la primera clasificada.

El miércoles 13 de agosto, los dos grupos vieron actividad con los vibrantes duelos de Orsomarso vs Internacional de Palmira y con Independiente Santa Fe que jugaba su primer partido en condición de local contra América de Cali. Vale recordar que el cuadro cardenal tiene un partido menos ante Millonarios y se pondrá al día el lunes 18.

A primera hora, Independiente Santa Fe tuvo grandes oportunidades para dar el golpe a un América que estaba necesitaba de conseguir su primera victoria en las fases definitivas. En el primer tiempo, Camila Reyes tuvo la más clara en un remate a metros del arco y Nohelis Coronel despejó. El rebote le quedó a Heidy Mosquera que impactó el balón y no pudo anotar.

En el segundo tiempo, Santa Fe tuvo oportunidades para romper los ceros, pero la puntería no estuvo con el cuadro bogotano. América sí pudo concretar con Elexa Bahr y un solitario tanto para llevarse los tres puntos a Cali y ponerse escolta de Atlético Nacional en el grupo.

Por su parte, Orsomarso no ha dejado de sorprender en el Grupo A con una nueva victoria para ponerse en el liderato de la tabla de posiciones. El elenco que juega en Yumbo superó a Internacional de Palmira con goles de Marcela Aguilar y Vanessa Palacios.

El jueves se completó la tercera jornada con los partidos entre Millonarios contra Atlético Nacional y otro vibrante partido por el Grupo A entre Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali.

ATLÉTICO NACIONAL, A TRES PUNTOS DE ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN

A primera hora, Millonarios esperaba reaccionar después del empate contra América de Cali y de aplazar el juego frente a Santa Fe que todavía deben. Sin embargo, pese al gol de Laura Bolaño en la primera parte, Atlético Nacional fue más en el complemento y dio el golpe en el Estadio Metropolitano de Techo.

Tan solo necesitó cuatro minutos Nacional, y, de manera agónica para revertir el marcador. El gol de Laura Bolaño no fue suficiente y las verdolagas dieron la vuelta al resultado con Maira Neira y con Kelly Restrepo. De esa manera, las antioqueñas suman puntaje perfecto y con nueve unidades están cerca de sellar la primera clasificación.

Nacional necesitará solo vencer a Millonarios en el Atanasio Girardot para poder clasificar para las semifinales. Ese es el panorama del equipo dirigido por Jorge Barreneche.

Deportivo Cali a segunda hora movió la tabla de posiciones del Grupo A y se acercó al Orsomarso dejando una atractiva definición para lo que resta. Medellín buscaba un triunfo de local para no perderle pisada a las lideresas, pero, lejos de anotar goles, recibió un portazo de las azucareras.

De principio a fin, Deportivo Cali fue más y se llevó el partido con un marcador de 0-3 gracias a Michelle Vásquez, Leidy Cobos y Marcela Arboleda para salir del fondo de la tabla y acercarse al Orsomarso. La próxima fecha apretará cada vez más las cosas del Grupo A.

RESULTADOS Y LA TABLA DE POSICIONES

Grupo A

Orsomarso 2-0 Internacional de Palmira

Medellín 0-3 Deportivo Cali

1. Orsomarso | 7 puntos | +5 DG

2. Deportivo Cali | 5 puntos | +3 DG

3. Medellín | 3 puntos | -5 DG

4. Internacional de Palmira | 1 punto | -3 DG

Grupo B

Santa Fe 0-1 América de Cali

Millonarios 1-2 Atlético Nacional

1. Atlético Nacional | 9 puntos | +6 DG

2. América de Cali | 4 puntos | -2 DG

3. Millonarios | 1 punto | -1 DG

4. Santa Fe | 0 puntos | -3 DG