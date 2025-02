Liga BetPlay Femenina ya tiene programación: dos partidos por definir

Después de varios meses, la Liga BetPlay Femenina se convirtió en una realidad en este 2025. La incertidumbre se cerró y confirmaron en la DIMAYOR la llegada de un torneo más duradero que iniciaría en febrero y finalizaría en septiembre en busca de definir a la nueva campeona intentando desbancar al Deportivo Cali, la actual reina del balompié.

Con las sorpresivas ausencias de clubes importantes como Llaneros y el Deportivo Pereira, confirmaron la participación de 16 equipos en el certamen para intentar ganar el título a final del 2025 y para definir también a las dos instituciones que afrontarán la Copa Libertadores en Argentina durante el mes de octubre.

Vea también: DIMAYOR confirmó la programación de la fecha 6: una jornada larga

La espera llegó a su final, y este domingo 16 de febrero, justo una semana antes del puntapié inicial de la Liga Femenina, la DIMAYOR se encargó de definir la programación completa de la primera jornada del certamen que brindará importantes partidos en donde se destacan Once Caldas vs Deportivo Cali, Medellín vs Junior, Pasto vs Millonarios y un clásico desde la fecha inicial como Orsomarso vs Inter de Palmira.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

La DIMAYOR definió el calendario de la jornada inaugural de la Liga Femenina en este 2025 que irá del viernes 21 y se extenderá hasta el martes 25 de febrero. Infortunadamente, hay incertidumbre con dos partidos, dado que todavía tienen fecha y horario por definir.

Esta primera jornada iniciará con el partido entre La Equidad vs Real Santander y finalizará con Deportivo Pasto vs Millonarios, a la espera de definir los partidos entre América vs Fortaleza CEIF y Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional. Así las cosas, este es el calendario completo:

Viernes 21 de febrero

La Equidad vs. Real Santander

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Techo

Domingo 23 de febrero

Santa Fe vs. Alianza FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Techo

Orsomarso vs. Inter de Palmira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Raúl Miranda

Le puede interear: Calendario oficial de la Liga BetPlay Femenina 2025

Once Caldas vs. Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Independiente Medellín vs. Junior (Transmite Win Sports +)

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: por definir

Martes 25 de febrero

Pasto vs. Millonarios

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: La Libertad

América vs Fortaleza y Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional con programación por definir.