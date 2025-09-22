Luisa Agudelo en el ojo del huracán tras la final: encendió interminable polémica

Acabó la Liga BetPlay Femenina con la victoria por parte del Deportivo Cali durante los 90 minutos contra Independiente Santa Fe que permitió llevar el juego a la definición desde el punto penal. Luisa Agudelo fue la gran figura en esos lanzamientos deteniendo el primer cobro de Mariana Zamorano para encaminar la victoria gracias a las demás jugadoras que no fallaron.

En el tiempo regular, aunque Santa Fe no llegó mucho al arco del Cali, Luisa Agudelo entró en escena para detener disparos de Daniela Garavito y salvar el pórtico. Se hizo grande en los penales y fue una de las grandes líderes a lo largo de todo el torneo.

Sin embargo, su actitud en la cancha, especialmente en los lanzamientos desde el punto penal dio de qué hablar. Como Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se puso a provocar a cada lanzadora y como efecto inmediato, logró detener el primer penal en el que más jugó con su rival, Mariana Zamorano.

DIVISIÓN DE COMENTARIOS SOBRE LUISA AGUDELO

Aunque Luisa Agudelo es una de las jugadoras más importantes de la Liga Femenina y con proceso en la Selección Colombia, estos detalles la mancharon. Fiel al estilo del guardameta argentino, Agudelo desafió a cada una de sus rivales. Con Mariana Zamorano inició, “tírala donde quieras que yo te la tapo”. En ese cuento cayó la pateadora que se topó con Luisa para salvar el primer cobro.

Esa tendencia se repitió en cada uno de los lanzamientos de Santa Fe con palabras similares. Nuevo cobro y salía con, “¡es mío, es mío; yo lo tapo!”. Un recurso muy parecido al de Emiliano Martínez contra la Selección Colombia y en ambos casos, los duelos los ganaron los goleros.

Sin duda alguna, esta repetida acción no pasó desapercibida. Repartieron comentarios divididos entre hinchas del Cali que destacaron su profesionalismo, su experiencia, pese a ser muy joven, entre otras cosas. Otros la calificaron de arrogante, comparándola con el arquero argentino. Además, los árbitros en dados casos permitieron completamente que se dieran esas provocaciones.

LUISA AGUDELO SE SALVÓ DE UNA SANCIÓN

Después de los actos de Emiliano Martínez en la Copa América de 2021 y en el Mundial de 2022, el reglamento cambió en los lanzamientos desde el punto penal para penalizar estas acciones que se ven como provocadoras entre arqueros y lanzadores.

Similar a las actitudes de Emiliano Martínez, Luisa Agudelo pudo haber sido sancionada durante la tanda de penales y el flojo arbitraje de la central, Mariana Quintero no contempló que había que parar estos comportamientos de la arquera del Cali.

El reglamento de la International Football Association Board (IFAB) sentencia que, “el guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”.

Bajo esas condiciones, la jugada debió haber sido penalizada con una amarilla para Luisa Agudelo que nunca se detuvo con esas provocaciones para con las pateadoras de Santa Fe en los lanzamientos desde el punto penal.