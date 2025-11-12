Actualizado:
Medellín hizo oficial 2 nuevos fichajes para la temporada 2026
Independiente Medellín se empieza a reforzar para la temporada 2026 y anunció dos nuevos refuerzos.
La temporada deportiva 2025 está a punto de llegar a su fin y Medellín ha sido uno de los equipos más destacados, habiendo llegado hasta la final del semestre de apertura, final de la Copa BetPlay y cuadrangulares, tanto del semestre de clausura como de la Liga BetPlay Femenina.
El 'poderoso de la montaña' ha sido protagonista de 2025 con sus dos plantillas, la masculina y la femenina, por lo que el proyecto para 2026 sería seguir por el mismo camino victorioso, por lo que le empiezan a apostar desde ya a los refuerzos del equipo comandado por Carlos Osorio, en donde ya se encuentran María José Torres y Vanessa Castillo.
Medellín presentó sus primeros fichajes para 2026
Independiente Medellín poco a poco ha venido tomando nombre en el Fútbol Profesional Colombiano en la rama femenina y fue justo en la temporada 2025 cuando más sorprendió con una plantilla de lujo que logró goleadas y clasificación hasta los cuadrangulares finales de la competencia.
Sin embargo, al cuadro antioqueño le sigue haciendo el "centavo para el peso", por lo que la idea es conformar una nómina mucho más competitiva para lo que será el 2026, confirmando de esta manera a la delantera, Vanessa Castillo, y la lateral, María José Torres.
La atacante de 21 años llega proveniente de América de Cali, mientras que la lateral derecha de 19 años nacida en Fusagasugá y proveniente de Millonarios.
[🔴🔵🙌] ¡Bienvenida, Vanessa! 🤩— DIM Femenino Oficial (@DIMOficialFem) November 8, 2025
La nueva delantera del Rojo de la Montaña llega para dejar su huella, su talento y defender con orgullo estos colores que tanto queremos.❤️💙 pic.twitter.com/onOvan2DQ8
[🔴🔵🙌] ¡Bienvenida, María José! 🤩— DIM Femenino Oficial (@DIMOficialFem) November 7, 2025
La lateral derecha de 19 años, nacida en Fusagasugá, llega al plantel para aportar su talento, experiencia y ganas de hacer historia con el Rojo de la Montaña. ⚽🔥 pic.twitter.com/4fL0u9mLjM
¿Cuándo jugará Medellín la final de la Copa BetPlay?
El cuadro paisa será protagonista de una nueva final tras dejar en la instancia de las semifinales a Envigado por un marcador global de 2-1 y ahora espera rival de la llave entre Nacional y América para jugar los últimos partidos que están dispuestos para el 17 y 20 de diciembre, aunque aún no habría nada confirmado.
