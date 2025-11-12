Medellín hizo oficial 2 nuevos fichajes para la temporada 2026

La temporada deportiva 2025 está a punto de llegar a su fin y Medellín ha sido uno de los equipos más destacados, habiendo llegado hasta la final del semestre de apertura, final de la Copa BetPlay y cuadrangulares, tanto del semestre de clausura como de la Liga BetPlay Femenina.

El 'poderoso de la montaña' ha sido protagonista de 2025 con sus dos plantillas, la masculina y la femenina, por lo que el proyecto para 2026 sería seguir por el mismo camino victorioso, por lo que le empiezan a apostar desde ya a los refuerzos del equipo comandado por Carlos Osorio, en donde ya se encuentran María José Torres y Vanessa Castillo.

Medellín presentó sus primeros fichajes para 2026

Independiente Medellín poco a poco ha venido tomando nombre en el Fútbol Profesional Colombiano en la rama femenina y fue justo en la temporada 2025 cuando más sorprendió con una plantilla de lujo que logró goleadas y clasificación hasta los cuadrangulares finales de la competencia.

Sin embargo, al cuadro antioqueño le sigue haciendo el "centavo para el peso", por lo que la idea es conformar una nómina mucho más competitiva para lo que será el 2026, confirmando de esta manera a la delantera, Vanessa Castillo, y la lateral, María José Torres.