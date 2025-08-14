Medellín vs Cali EN VIVO, 14 de agosto: hora y canal para ver Liga Femenina

Por primera vez en la historia de la Liga BetPlay Femenina, se jugarán cruces de semifinales después de los cuadrangulares. En ese sentido, clasificarán el primero y el segundo de cada grupo. Justamente, el Deportivo Independiente Medellín y el Deportivo Cali persiguen el objetivo de quedarse con uno de los dos cupos.

En el Grupo A, Orsomarso ha hecho una gran campaña y lidera la zona con siete puntos. Superó a Internacional de Palmira que está en el fondo de la tabla y ahora, será el turno para ‘Poderosas’ y ‘Azucareras’ para acercarse a la cima. Un vibrante encuentro en el Atanasio Girardot en el cual, quien pierda, podría poner en riesgo su clasificación.

Deportivo Independiente Medellín es segunda en la clasificación a cuatro puntos de Orsomarso. La victoria les permitiría llegar a seis unidades y afianzarse con uno de los tiquetes para disputar las semifinales. En sus manos, las dirigidas por Carlos Osorio pueden dar un golpe de autoridad dejando en estado crítico a las actuales campeonas.

Por su parte, el Deportivo Cali no ha contado con la suerte deseada en las dos fechas disputadas. De ser un equipo sumamente temible, los cuadrangulares han mermado el nivel que demostró el cuadro verdiblanco en el certamen. Apenas suman dos puntos y van por la primera victoria para seguir peleando por un cupo a las semifinales.

DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS DEPORTIVO CALI EN VIVO, HORA Y CANAL PARA VER LA TERCERA FECHA DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Un importante encuentro que puede empezar a definir a una clasificada y a una eliminada. Medellín recibe la visita del Cali con realidades similares en la tabla de clasificación del Grupo A de cuadrangulares. El partido se disputará a partir de las 7:30 horario de Colombia. Se podrá ver por Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.