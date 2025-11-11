Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 07:08
Millonarios confirmó primer fichaje para 2026: campeona con Santa Fe
Millonarios se comenzó a reforzar con un fichaje de lujo para 2026.
La temporada deportiva 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello también una de las peores por las que tuvo que pasar Millonarios, en donde quedó eliminado de distintas competencias a lo largo de los dos semestres.
El cuadro 'embajador' dejó una mala imagen a nivel nacional e internacional, tanto la plantilla masculina como la femenina, por lo que las directivas del club ya empiezan a trabajar en la reestructuración del equipo y en donde se ven los primeros movimientos es en el equipo de Angie Vega, tal como lo fue la confirmación de Liana Salazar.
Liana Salazar es nueva jugadora de Millonarios
Millonarios femenino tuvo una campaña bastante irregular a lo largo de la Liga BetPlay, se reforzó de la mejor manera con más de 8 jugadoras en donde había nombres interesantes como el de Juana Ortegón, entre otras.
Sin embargo una plantilla fuerte no fue suficiente para contrarrestar el buen juego de los rivales que le permitieron llegar solo hasta los cuadrangulares. Millos se volvió a quedar en el camino, pero la ilusión para 2026 empieza a crecer al darse a conocer las renovaciones que se han llevado a cabio como las de Laura Tamayo y Ledys Calvo, pero también nuevas contrataciones como la de Liana Salazar.
La volante con paso por la Selección Colombia y tricampeona del Fútbol Profesional Colombiano con la camiseta de Santa Fe, llega nuevamente al equipo 'albiazul' tras haber salido en 2024 rumbo a Neom de Arabia.
💙 ¡Jerarquía y experiencia Embajadora! 🔥— Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) November 11, 2025
Liana Salazar vuelve a nuestro equipo para liderar el mediocampo y guiarnos en los nuevos retos. ⚽🙌
¡Daleeee Liiii! Ⓜ️ pic.twitter.com/bRVBA6w0dV
Títulos de Liana Salazar tras volver a Millonarios
La volante de 33 años es una de las futbolistas más campeonas de la liga colombiana, sumando un total de tres títulos, todos obtenidos con Santa Fe. Se coronó por primera vez campeona en la edición 2017, el segundo llegó en 2020 y cerró con broche de oro con su último trofeo en 2023.
