Millonarios confirmó sus primeras dos bajas para la Liga BetPlay 2026

La situación de Millonarios sigue complicándose cada vez más después de la dura derrota contra el Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas que deja a la institución embajadora en peligro de sellar la clasificación. Quedan 15 puntos en disputa y tendrían que ganar los cinco partidos para poder estar en los cuadrangulares semifinales.

En ese sentido, ya empieza a sonar un posible cambio de entrenador. Por su parte, en la rama femenina hay incertidumbre con lo que será la Liga BetPlay Femenina 2026 justo después de una temporada en la que se instalaron en los cuadrangulares, pero no pudieron pasar los grupos para jugar su primera final en la historia y para clasificar a la Copa Libertadores.

Se espera que el club empiece a dar a conocer las jugadoras que seguirán, pues, hasta ahora, Millonarios solo ha anunciado bajas como la de Juana Ortegón, Paula Quiroga, Nancy Madrid, Lesly Olivares, Luna Reyes, Nicoll Cárdenas y la baja más sensible, la de Karen Daniela Castellanos que firmó con el Levante de España.

DOS NUEVAS BAJAS PARA MILLONARIOS FEMENINO DE CARA AL 2026

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Millonarios Femenino señaló que, “las jugadoras María Fernanda Gutiérrez y María José Torres finalizaron su vínculo con la institución. Les deseamos todos los éxitos en sus próximos retos profesionales”.

Todavía no se sabe qué va a pasar con la dirección técnica de Angie Vega, entrenadora que ha quedado con la deuda de instalarse en la final por primera vez en la historia. Además, tras una temporada irregular que terminó con una clasificación a los cuadrangulares, al equipo bogotano le sigue quedando esa espinita de no poder llegar a la definición del título.

María José Torres ya había dado la noticia de su no continuidad en sus redes sociales agradeciéndole a Millonarios el tiempo que estuvo dentro del club. Se le acabó el contrato y no hubo intento para renovar a la delantera. Por otro lado, la defensora, María Fernanda Gutiérrez tampoco extendió su vínculo y tendrán que buscar nuevos aires.

Seguramente, Millonarios tendrá que informar en próximos meses más salidas y más incorporaciones, así como la dirección técnica de Angie Vega. La necesidad es armar un equipo más competitivo para poder sellar la clasificación a los cuadrangulares del siguiente año y pelear por la final.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ LA LIGA BETPLAY FEMENINA 2026?

Lo del inicio de la Liga BetPlay Femenina es todavía una incertidumbre completa. Hace un mes se acabó el torneo con Deportivo Cali campeona, se juega la Copa Libertadores, pero no hay confirmación exacta de parte de la DIMAYOR para marcar el comienzo de una nueva edición liguera que Millonarios espera coronar por primera vez.

Sin embargo, se espera que el torneo vaya con el mismo tiempo de este año. Es decir, iniciaría en febrero y terminaría a finales de septiembre para dejar listas a las dos clasificadas para la Copa Libertadores Femenina.