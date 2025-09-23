Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 16:45
Millonarios se desarma; anunciaron la salida de cinco futbolistas
El equipo 'albiazul' hizo el anuncio oficial en sus redes sociales.
Una vez acabó la edición 2025 de la Liga BetPlay Femenina, competencia que tuvo como campeón al Deportivo Cali tras vencer a Santa Fe desde la tanda de los penaltis, un equipo grande y tradicional en Colombia dio a conocer una masiva salida de futbolistas, se trata de Millonarios.
El equipo ‘embajador’, que había logrado entrar a la fase de los cuadrangulares en aquel certamen de fútbol femenino, pero que no pudo alcanzar la final del torneo luego de quedar último en su grupo con apenas 5 puntos luego de 6 partidos disputados, ha decidido no renovar el contrato de varias de sus jugadoras.
Lea también: América, Nacional y Millonarios estarán presentes en el Mundial sub 20: Convocados por equipo
En otras noticias: ¿David González era el problema que tenía Millonarios?
Millonarios se despide de cinco de sus futbolistas
El conjunto azul de la capital del país anunció a través de sus redes sociales que ha terminado el vínculo que tenían con Millonarios las jugadoras Luna Reyes (arquera), Nicoll Cárdenas, Paula Quiroga, Nancy Madrid y Lesly Olivares.
Una ‘limpia’ en la plantilla del equipo ‘embajador’, que recordemos ya se había despedido de la jugadora Daniela Castellanos, quien fue transferida al equipo español del Levante UD tras la buena campaña que tuvo en Millonarios, y también de Angie Castañeda, que terminó vínculo y fichó por el ADIFFEM de Venezuela.
Palmarés de máximos ganadores en el fútbol femenino en Colombia
Tras la coronación del Deportivo Cali, el conjunto azucarero llegó a tres títulos en la Liga BetPlay Femenina e igualó la línea de Independiente Santa Fe, el América de Cali se quedó con dos trofeos, mientras que Atlético Huila tiene un título en sus vitrinas.
Por su parte, Millonarios no ha podido salir campeón del fútbol femenino ni tampoco ha logrado disputar la final del certamen, subcampeonatos que sí tienen los equipos de Atlético Nacional e Independiente Medellín, que tampoco han podido celebrar títulos.
Fuente
Antena 2