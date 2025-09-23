Millonarios se desarma; anunciaron la salida de cinco futbolistas

Una vez acabó la edición 2025 de la Liga BetPlay Femenina, competencia que tuvo como campeón al Deportivo Cali tras vencer a Santa Fe desde la tanda de los penaltis, un equipo grande y tradicional en Colombia dio a conocer una masiva salida de futbolistas, se trata de Millonarios.

El equipo ‘embajador’, que había logrado entrar a la fase de los cuadrangulares en aquel certamen de fútbol femenino, pero que no pudo alcanzar la final del torneo luego de quedar último en su grupo con apenas 5 puntos luego de 6 partidos disputados, ha decidido no renovar el contrato de varias de sus jugadoras.

