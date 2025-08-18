Millonarios toca fondo: posiciones de cuadrangulares de Liga Femenina tras partido pendiente

La Liga BetPlay Femenina se puso al día después de que se llevara a cabo este lunes festivo el compromiso entre Independiente Santa Fe vs Millonarios que tenía realidades similares y necesidades para ambas instituciones. Por el lado de las cardenales, la idea era poder salir del fondo de la tabla sin unidades. Mientras tanto, las embajadoras necesitaban sí o sí sumar de a tres para alcanzar a América.

En un partido de muchas opciones, pero con desaciertos de ambas escuadras y con la actuación estelar de Yessica Velásquez, arquera de Santa Fe para salvar las oportunidades de Millonarios, Santa Fe pegó primero con un solitario tanto de Karla Viancha para llevarse el resultado y los puntos que alivian el mal momento de la institución dirigida por Omar Ramírez.

Santa Fe aprovechó el único gol en la primera parte, y, pese al sufrimiento en el complemento con los embates de Tatiana Ariza, Lina Gómez y Angie Castañeda, Millonarios no pudo igualar o remontar el andar del compromiso. Esta derrota de las embajadoras las dejó en el fondo de la tabla con apenas un punto.

Por su parte, Santa Fe resurgió a buen tiempo pensando en sumar de a tres en los nueve puntos que restan para asegurar uno de los dos cupos posibles para afrontar las semifinales y seguir soñando con una nueva final. Millonarios no puede seguir cediendo unidades y debe sacar adelante lo que les queda para poder estar en la siguiente fase.

NACIONAL SIGUE LIDERANDO EL GRUPO B, ORSOMARSO, LA SORPRESA DEL GRUPO A

Con este partido que pone todo al día en los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina, Atlético Nacional no perdió su liderato con nueve unidades producto de tres victorias. Las verdolagas necesitan, por lo menos, sumar otra victoria para poder sellar la clasificación oficialmente a las semifinales.

Atlético Nacional verá acción el miércoles 20 de agosto contra Millonarios con el anhelo de dar el golpe final al elenco albiazul y asegurar su paso a la siguiente instancia. Por su parte, América, que es segunda con cuatro unidades espera empezar a sentenciar a Santa Fe el jueves 21 y encaminar su clasificación.

Por otro lado, en el Grupo A, todo sigue igual como acabó la tercera fecha. Este partido no tenía nada que ver con esta zona en la que Orsomarso sigue reinando con siete unidades de manera sorpresiva con una gran campaña en los cuadrangulares.

El grupo está muy parejo con Deportivo Cali que no se quiere quedar atrás y tras superar a Medellín, llegó a la segunda posición. Una victoria de Orsomarso ante Internacional de Palmira y el triunfo de las vallecaucanas ante las antioqueñas podría empezar a definir la zona.

TABLA DE POSICIONES DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Grupo A

1. Orsomarso | 7 puntos | +5 DG

2. Deportivo Cali | 5 puntos | +3 DG

3. Medellín | 3 puntos | -5 DG

4. Internacional de Palmira | 1 punto | -3 DG

Grupo B

1. Atlético Nacional | 9 puntos | +6 DG

2. América de Cali | 4 puntos | -2 DG

3. Santa Fe | 3 puntos | -2 DG

4. Millonarios | 1 punto | -2 DG