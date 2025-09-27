Nacional armó revolcón: Cuatro bajas de peso para la Liga Femenina

Aunque no hay competencia para Atlético Nacional que no logró instalarse en la final de la Liga BetPlay Femenina, bajo el objetivo de disputar la Copa Libertadores, las verdolagas no pierden tiempo y siguen intensificando las sesiones de trabajo en la sede deportiva del club.

Vea también: Berizzo tomó decisión tras la dura derrota con el León: ¿Se va?

Jorge Barreneche seguirá en la dirección técnica a la espera de que se confirme la fecha de inicio de la Liga BetPlay Femenina 2026 en donde esperan dar el golpe y conseguir el primer título. Sin embargo, un comunicado de Atlético Nacional este viernes 26 de septiembre dio la sorpresa con varias salidas para la siguiente temporada.

Atlético Nacional estuvo cerca de llegar a la final clasificando a semifinales, pero perdió ante Deportivo Cali, equipo que logró ganar el título del 2025. Con una base de veteranas y juveniles, el club estuvo en fases finales. Para el próximo año el club anunció cuatro bajas que se suman a la de Liz Katerine Osorio que jugará con Santa Fe la Copa Libertadores.

LAS CUATRO BAJAS DE ATLÉTICO NACIONAL EN LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Por medio de un comunicado que el club envió el viernes 26 de septiembre, Atlético Nacional comunicó las ausencias de Maira Neira, talentosa volante de 20 años que demostró su calidad a lo largo del torneo en este 2025. Isabella Callejas, arquera de la Selección Colombia Sub-17, y las experimentadas delanteras, Karina Valencia y Sara Córdoba que no seguirán.

Le puede interesar: César Torres abrió dudas con Neiser Villarreal en Mundial Sub 20: ¿Titular?

Se trata de cuatro bajas sensibles que se unen a la de Liz Katerine Osorio. Estas salidas impactan, dado que se trata, especialmente en el caso de Osorio, Maira Neira y de Isabella Callejas de jugadoras jóvenes que pueden ser parte de una generación de época de Atlético Nacional.

El comunicado informó que, “las jugadoras Sara Córdoba, Karina Valencia, Maira Neira e Isabella Callejas, han finalizado su vínculo contractual con nuestra institución. Jugadoras que portaron esta camiseta con amor y orgullo para representar al club más grande del país, hoy culminan su etapa con Nacional FI. Agradecemos profundamente a cada una de ellas por el compromiso, la entrega y el profesionalismo demostrado durante su paso por el club. Les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos y en el desarrollo de sus carreras deportivas”.

En ese sentido, quedó claro que no hubo pretensiones por parte de Nacional en renovarles los respectivos contratos a Sara Córdoba, Isabella Callejas, Karina Valencia y Maira Neira.