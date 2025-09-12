Nacional confirmó una inesperada salida: sensible baja para la Liga

Atlético Nacional espera seguir por una senda positiva en la Liga BetPlay 2025-II para acabar con las dudas en la continuidad de Javier Gandolfi y en busca de sellar la clasificación para los cuadrangulares del segundo semestre para aspirar por ir a la final y conseguir un nuevo título.

Por su parte, en la rama femenina quedaron al borde de sellar el paso a la final. En semifinales enfrentaron al Deportivo Cali que sacó el resultado en condición de visitante en el Atanasio Girardot para instalarse en la definición del título. Nacional necesita dar el golpe, dado que en 2018 se le escapó la oportunidad de gritar campeonas por primera vez en su historia.

Para esta liga armaron un equipo competitivo con veteranía y juventud. La sangre joven soñó con jugar la final que no pudo ser posible. Una base de jugadoras de Selección Colombia como Manuela González, Laura Aguirre, Sara Martínez, Stefany Castaño, Liz Katerine Osorio, entre otras. Sin embargo, se quedaron a nada de disputar la segunda final en su historia.

BAJA CONFIRMADA EN NACIONAL PARA LA SIGUIENTE LIGA BETPLAY

A falta de que se disputen las dos finales de la Liga Femenina, todavía no ha habido alguna confirmación de fechas de inicio de la edición del 2026. Mientras esperan por conocer cuándo se disputará el torneo, Atlético Nacional ya se adelantó confirmando la primera salida desde que quedaron eliminadas.

Sin duda alguna, con la eliminación podría haber varias salidas dentro de la nómina titular. Se quedaron sin torneo internacional y ya miran el 2026. En ese sentido, el club dio a conocer la primera salida. Se trata nada más de la lateral de la Selección Colombia Sub-20, Liz Katerine Osorio que no seguirá dentro de la institución para el 2026.

Por medio de un comunicado, Atlético Nacional escribió, “la jugadora Liz Katerine Osorio, ha finalizado su contrato con la institución. Liz Katerine inició en el fútbol femenino formativo del club en el año 2019. Su talento y disciplina la llevaron a debutar y competir profesionalmente, donde siempre destacó por su profesionalismo, compromiso y entrega, tanto dentro como fuera de la cancha. Su paso por el equipo deja una huella de pasión y amor por nuestros colores.

Desde Atlético Nacional FI le expresamos nuestro agradecimiento por estos años de dedicación y le deseamos muchos éxitos en los nuevos proyectos que inicia”. Habrá que esperar qué camino tomará Liz Katerine Osorio, en un momento clave para ella con la posibilidad de meterse en la lista de convocadas para disputar la Liga de Naciones de la CONMEBOL en octubre.

NACIONAL CONFIRMÓ EL PRÉSTAMO DE SARA MARTÍNEZ A SANTA FE

Independiente Santa Fe jugará la final ante el Deportivo Cali y con eso le bastó para sellar la clasificación a la Copa Libertadores Femenina en Argentina. Como es costumbre, los clubes que disputan el torneo internacional se arman poco a poco con jugadoras ya sea en calidad de cedidas o compra.

En ese sentido, Santa Fe buscó por los lados de Atlético Nacional y confirmó la cesión de Sara Sofía Martínez, quien reforzará al cuadro cardenal de cara al torneo internacional. Martínez deberá regresar al cuadro verdolaga una vez acabe la competencia continental.