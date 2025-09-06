Nacional en casa busca llegar a la final

Tras el empate 1-1 en Cali, las jugadoras de Atlético Nacional se preparan para definir el pase a la final en casa.

Desde 2018 Atlético Nacional no llega a la instancia final de la Liga Betplay femenina, cosa que ahora está muy cerca de conseguir, el empate en el partido de ida les deja la llave abierta para definirla en casa y con su gente. El Atanasio Girardot se viste de gala para recibir este encuentro.