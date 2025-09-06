Nacional en casa busca llegar a la final
En el duelo disputado en Medellín se juegan el pase a la final Atlético Nacional y Deportivo Cali
Tras el empate 1-1 en Cali, las jugadoras de Atlético Nacional se preparan para definir el pase a la final en casa.
Desde 2018 Atlético Nacional no llega a la instancia final de la Liga Betplay femenina, cosa que ahora está muy cerca de conseguir, el empate en el partido de ida les deja la llave abierta para definirla en casa y con su gente. El Atanasio Girardot se viste de gala para recibir este encuentro.
“Es uno de los objetivos que nos hemos trazado desde el primer día”
En rueda de prensa el entrenador se refirió a sus rivales y dijo “Cali tiene un buen equipo y por eso el duelo no será fácil, pero tenemos un gran grupo y esperamos que, con el respaldo de la hinchada y el talento del grupo, se pueda sacar adelante el juego para avanzar a la final”.
Por su parte el equipo azucarero busca repetir la victoria del pasado mayo cuando en la fase de todos contra todos le ganaron 2-0 a Nacional con estas últimas como locales. El equipo caleño no podrá contar con sus goleadoras, Ingrid Guerra por lesión y Valerin Loboa porque fue transferida al futbol de Estados Unidos.
¿Cuándo es el partido?
El partido que definirá el pase a la final se jugará el sabado 6 de septiembre a las 5:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot que contará con varias tribunas habilitadas. El equipo vencedor se enfrentará en la final con el ganador de la llave Santa Fe contra Orsomarso