Nacional inicia reestructuración: primeras dos bajas para el 2026

Mientras que Atlético Nacional prepara lo que serán los cuadrangulares semifinales tras sellar la clasificación, la rama femenina se alista con la necesidad de llegar de la mejor manera a la Liga BetPlay Femenina de 2026. Sin todavía confirmar fechas definidas para dar inicio a la competencia, el club ya anunció reestructuración con su plantilla.

Vea también: Dueño de club del FPC abre la venta: pide 30 millones de dólares por su equipo

Ya se había conocido que Liz Katherine Osorio no iba a continuar dentro de la institución, una noticia que retumbó y que se oficializó su vinculación con Independiente Santa Fe para jugar la Copa Libertadores y el 2026. En ese sentido, la lateral ya era una baja sensible para Atlético Nacional.

Jorge Barreneche prepara el 2026 y se espera que notifiquen qué tipo de jugadoras buscarán de cara a la temporada con la necesidad de por fin sacar adelante el proyecto con un título, algo que demuestra la deuda grande que tiene un equipo histórico.

LA REESTRUCTURACIÓN ARRANCA CON DOS BAJAS SENSIBLES

Este viernes 31 de octubre, las cuentas oficiales de Atlético Nacional Femenino revelaron dos bajas que se unen a la de Liz Katherine Osorio. Entre esas salidas está la de Laura Aguirre, una lateral izquierda que ha tenido procesos de Selección Colombia y que es una de las referentes y una de las más importantes del club, además de la delantera, Kelly Restrepo.

Ambas jugadoras hacen parte de la reestructuración de Atlético Nacional pensando únicamente en lo que será el 2026. El club tendrá que armarse de cada al torneo con la urgencia de quedar campeonas. En el 2025 estuvieron cerca de llegar a su segunda final, pero quedaron eliminadas por Independiente Santa Fe.

Le puede interesar: Pereira recibe inesperado salvavidas; anunciaron una importante ayuda

Por medio de un comunicado, Atlético Nacional oficializó las salidas de las dos jugadoras para la próxima temporada. El club afirmó que, “las jugadoras Laura Aguirre y Kelly Restrepo han finalizado su vínculo con nuestra institución. Agradecemos profundamente su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores.

Su aporte dentro y fuera del campo ha sido valioso para el crecimiento del proyecto y el fortalecimiento del grupo humano que lo compone. Les deseamos a ambas, éxitos en los nuevos retos profesionales y personales que emprendan. Esta siempre será su casa y el Verde quedará como parte de su historia deportiva”.