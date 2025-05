Nacional venció a Medellín al término de la fecha 9; posiciones de Liga BetPlay femenina

El equipo verde de Antioquia, que tiene dos partidos pendientes por disputar para quedar al día en el calendario, logró con el triunfo llegar a 15 puntos y escalar a la sexta casilla en la tabla de posiciones, dejando al Medellín sin chances de superar a Santa Fe en el liderato del certamen.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay femenina tras la fecha 9

Pese a que varios equipos deben partidos en esta competencia (Atlético Nacional el único que debe 2 compromisos), ya se van viendo los equipos que pueden ser protagonistas y avanzar a los cuadrangulares semifinales de este torneo, teniendo en cuenta que son en total 16 fechas las que se disputan en la fase regular.

1. Santa Fe | 19 puntos (+9 en diferencia de gol) | 8 PJ

2. Medellín | 18 puntos (+9 DF) | 9 PJ

3. Deportivo Cali | 17 puntos (+13 DF) | 8 PJ

4. América de Cali | 17 puntos (+8 DF) | 8 PJ

5. La Equidad | 16 puntos (+5 DF) | 9 PJ

6. Atlético Nacional | 15 puntos (+7 DF) | 7 partidos jugados

7. Inter de Palmira | 14 puntos (+1 DF) | 9PJ

8. Orsomarso | 11 puntos (+22 DF) | 9 PJ

9. Millonarios | 10 puntos (-3 DF) | 9 PJ

10. Junior | 10 puntos (-4 DF) | 9 PJ

11. Deportivo Pasto | 9 puntos (-1 DF) | 8 PJ

12. Alianza FC | 9 puntos (-14 DF) | 9 PJ

13. Once Caldas | 7 puntos (-4 DF) | 8 PJ

14. Real Santander | 7 puntos (-5 DF) | 9 PJ

15. Atlético Bucaramanga | 5 puntos (-6 DF) | 8 PJ

16. Fortaleza | 2 puntos (-17 DF) | 9 PJ

Así las cosas, la fecha 9 que fue de clásicos tuvo para destacar el triunfo 2-0 de Santa Fe ante Millonarios, la goleada de Junior 5-2 sobre Alianza y el triunfo de La Equidad por 2-0 ante Fortaleza, recordando que los duelos entre América vs. Cali y Pasto vs. Once Caldas fueron postergados y se jugarán en otra fecha.