Nacional vs Millonarios EN VIVO, 21 de agosto: hora y canal para ver Liga Femenina

La cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina tendrá partidazos en el Grupo B con la necesidad de empezar a definir varios aspectos en la clasificación y en las dos clasificadas que disputarán la siguiente instancia, previa a la final por primera vez en la historia del certamen.

En simultáneo, América de Cali y Santa Fe se enfrentan en el Pascual Guerrero, mientras que Atlético Nacional recibe la visita de Millonarios que busca salir del fondo de la tabla después de ponerse al día con el calendario al perder el clásico bogotano.

Vea también: A Egan Bernal lo descartan en la Vuelta a España: no es aspirante al título

Millonarios deberá dar el golpe de autoridad en el Atanasio Girardot ante un Nacional que ya les aguó la fiesta en Bogotá. Las albiazules, dirigidas por Angie Vega comenzaron ganando contra las verdolagas desde muy temprano, pero sobre los últimos minutos, las antioqueñas se llevaron la victoria para asumir el liderato de la zona.

Si Nacional suma de a tres, sin importar qué pase en los siguientes partidos, tendrá adelantada la clasificación y sepultará a Millonarios que por ahora está en el fondo de la tabla con apenas una unidad.

Le puede interesar: Millonarios dio la cara: presidente confirmó el futuro del club

ATLÉTICO NACIONAL VS MILLONARIOS POR LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES DE LA LIGA FEMENINA BETPLAY: HORA Y CANAL PARA VER LA FECHA 4

Por el Grupo B, podría haber una semifinalista confirmada. Atlético Nacional está a una victoria para sellar la clasificación para la siguiente fase y esperará rival del Grupo A que todavía no se ha definido entre Orsomarso, Deportivo Cali o Deportivo Independiente Medellín. El partido se jugará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia en el Estadio Atanasio Girardot. Será transmitido por Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Lea también: Luis Díaz advirtió a la Bundesliga: “Van a pasar cosas buenas con Harry...”

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.