Peligra la Libertadores para Santa Fe; figura es duda por lesión
El equipo ‘cardenal’ anunciará pronto un diagnóstico exacto de la lesión.
Este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo el partido de ida de la final de la Liga BetPlay Femenina 2025, partido que se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y que fue protagonizado por Independiente Santa Fe y el conjunto del Deportivo Cali.
El equipo ‘azucarero’ (vigente campeón de la liga femenina en Colombia) jugaba en condición de visitante frente a Santa Fe, quien ostenta el rótulo de ser el máximo campeón de títulos en esta categoría con tres conquistas, una más que el América y el Deportivo Cali.
El equipo rojo de la capital del país lograría imponerse en condición de local, llevándose el triunfo por 1-0 con gol de Luisa Valbuena al minuto 48 del compromiso, una ventaja que espera les ayude para concretar el título el próximo domingo en el partido de vuelta.
Santa Fe presenta lesiones durante el partido
El equipo ‘cardenal’ logró el objetivo de obtener el triunfo en condición de local, sin embargo, en el transcurso del juego sufrió algunas bajas por lesión que genera dudas para lo que será el partido de vuelta.
Y es que tanto Heidy Mosquera (5 goles en el torneo) como María Camila Reyes (6 asistencias en el certamen) tuvieron que salir del campo de juego y ser sustituidas por molestias físicas, así que el departamento médico hará el debido diagnóstico médico para saber la gravedad de sus lesiones.
El técnico ‘cardenal’ dejó dudas en la lesión de Heidy Mosquera
El estratega de las ‘Leonas’, el venezolano Omar Ramírez, habló en rueda de prensa y dejó claras dos situaciones distintas con las jugadoras lesionadas, dejando cierta preocupación en Mosquera, pero dando un parte de tranquilidad sobre Reyes, esto, pese a que la jugadora que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia Sub-20 se vio muy complicada por un golpe en su tobillo.
“Todavía no tenemos parte médico, veremos mañana a ver cómo amanecen, Reyes me dijo que estaba bien y que llegaba para el domingo, pero la más preocupante es Heidy, fue un golpe que no lo revisó el VAR”, dijo el técnico Omar Ramírez.
Habrá que esperar entonces el diagnóstico oficial y analizar si las jugadoras pueden estar para el partido de vuelta, incluso, sus presencias generan duda para la Copa Libertadores Femenina de este 2025, teniendo en cuenta que la competencia continental dará comienzo a partir del 2 de octubre.
