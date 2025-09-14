Peligra la Libertadores para Santa Fe; figura es duda por lesión

Este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo el partido de ida de la final de la Liga BetPlay Femenina 2025, partido que se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y que fue protagonizado por Independiente Santa Fe y el conjunto del Deportivo Cali.

El equipo ‘azucarero’ (vigente campeón de la liga femenina en Colombia) jugaba en condición de visitante frente a Santa Fe, quien ostenta el rótulo de ser el máximo campeón de títulos en esta categoría con tres conquistas, una más que el América y el Deportivo Cali.

El equipo rojo de la capital del país lograría imponerse en condición de local, llevándose el triunfo por 1-0 con gol de Luisa Valbuena al minuto 48 del compromiso, una ventaja que espera les ayude para concretar el título el próximo domingo en el partido de vuelta.

