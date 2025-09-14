Polémica en final de Liga BetPlay Femenina: “queremos crecer, pero nos condicionan”

El Estadio Nemesio Camacho El Campín fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, duelo correspondiente a la final de ida en la Liga BetPlay Femenina 2025.

El partido solo tuvo la anotación de Luisa Valbuena para el triunfo de las ‘Leonas’, que irán con ventaja a la ciudad de Cali para disputar el próximo domingo el compromiso de vuelta, donde el conjunto ‘azucarero’ buscará revertir la situación tras un partido donde terminó jugando con 10 futbolistas por la expulsión de Yessica Bermeo al minuto 85.

Lea también: Bombazo: Real Madrid ficharía una joya de Bolivia en las Eliminatorias