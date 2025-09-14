Actualizado:
Polémica en final de Liga BetPlay Femenina: “queremos crecer, pero nos condicionan”
Santa Fe y Deportivo Cali protagonizan la final de la edición 2025.
El Estadio Nemesio Camacho El Campín fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, duelo correspondiente a la final de ida en la Liga BetPlay Femenina 2025.
El partido solo tuvo la anotación de Luisa Valbuena para el triunfo de las ‘Leonas’, que irán con ventaja a la ciudad de Cali para disputar el próximo domingo el compromiso de vuelta, donde el conjunto ‘azucarero’ buscará revertir la situación tras un partido donde terminó jugando con 10 futbolistas por la expulsión de Yessica Bermeo al minuto 85.
“Queremos que el fútbol femenino crezca, pero nos condicionan”
En rueda de prensa posterior al partido disputado en la capital del país, el entrenador del Deportivo Cali, Jhon Alber Ortíz, dejó claro su descontento con la actuación arbitral en el partido, asegurando que la juez central condicionó al equipo verde con las tarjetas amarillas, recordando que Cali sufró tres amonestaciones y una expulsión con tarjeta roja directa, mientras que Santa Fe no tuvo ninguna jugadora apercibida.
“Nosotros queremos que el fútbol femenino crezca, que mejore y la juez central nada tuvo que ver con el gol de Santa Fe, eso lo hicieron las jugadoras, pero sí se lo dije a la cuarta juez, la primera acción que tiene por zona izquierda de ellas ya estaba la amarilla, no sé si a santa fe le sacó tarjetas, pero empezó a condicionarnos, no soy de llorar, repito, santa fe ganó bien, pero nos condicionaron”, dijo el DT del Cali.
Rueda de prensa de Jhon Alber Ortíz, DT de Deportivo Cali Femenino
El técnico del ‘azucarero’ pidió mejorar el arbitraje
Para el estratega que dirige al Cali desde 2021, el arbitraje no estuvo a la altura y debería entrenarse mejor para este tipo de partidos, añadiendo que no tiene clara la expulsión que sufrió Yessica Bermeo.
“No he visto la jugada, este tema de las jueces, ni me atrevo a referirme a las jueces, nosotros cumplimos muchas cosas, que estar en la raya del banco y no pasarnos y otras cosas más, yo les pido que tengan más inducción, en la expulsión hubo muchas dudas y si la juez hubiera estado más cerca la expulsa de una vez”, aseguró el entrenador.
