Primer problema para Santa Fe en la final de Liga BetPlay Femenina

Como ha sido habitual, Independiente Santa Fe demostró su casta en los momentos complicados de una Liga BetPlay Femenina que se puso cuesta arriba para las ambiciones de las cardenales. Llegaron a los cuadrangulares como las segundas de la tabla de posiciones de la fase regular y en la siguiente instancia se complicaron bastante.

Milagrosamente, llegaron a la última fecha con la ambición de dar el golpe en un grupo en el que América de Cali y Millonarios también tenían chances de sellar la clasificación para las semifinales. El cupo terminó siendo para Santa Fe que se vio las caras con el sorpresivo Orsomarso que buscaba su primera final. Sin embargo, las dirigidas por Omar Ramírez dieron el gran golpe.

Tal vez en cuadrangulares nadie ponía un peso por Santa Fe que no la tuvo fácil. Sacaron el liderazgo, superaron a Nacional en la última jornada de grupos y lograron superar las adversidades para entrar a la final. El principal problema que tendrán es verse las caras contra el Deportivo Cali.

DEPORTIVO CALI, EL PRINCIPAL PROBLEMA DE SANTA FE EN LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Cali selló su clasificación con problemas en los cuadrangulares, así como Santa Fe. Aunque en la quinta jornada ya habían asegurado su paso para las semifinales, no fue fácil para las líderes de la fase regular. Sacaron la casta para una de las finales que más veces se ha repetido en la historia de la Liga BetPlay Femenina.

A Santa Fe le tocó el peor escenario con una final ante el Cali. Las azucareras se han convertido en la ‘Bestia Negra’ de las bogotanas, dado que, cada vez que se ven las caras, las vallecaucanas sacan petróleo ya sea de local o de visitante.

Y es que, Independiente Santa Fe, las más veces campeonas de la Liga BetPlay Femenina tiemblan cada vez que tienen que enfrentar al Cali. Las azucareras nunca han perdido contra las cardenales en un historial que cuenta con 11 antecedentes repartidos en cinco empates y cinco victorias verdiblancas.

Como si fuera poco, el Deportivo Cali se ha logrado salir con la suya ante Independiente Santa Fe, dado que han tenido que definir en dos ocasiones títulos ligueros. Las vallecaucanas se quedaron con esos dos trofeos dejando sin nada a las santafereñas que podían aumentar la diferencia de títulos con respecto a las dos instituciones vallecaucanas y al Atlético Huila que ya no participa en el torneo, pero que hizo historia en 2018, tanto nacional como internacional por la Libertadores.

EL HISTORIAL COMPLETO DE SANTA FE VS DEPORTIVO CALI

Con un historial que inició en el 2020, de ahí en más solo han venido alegrías para el Deportivo Cali que suma ya cinco victorias y cinco empates y ninguna derrota. Santa Fe tiene que dar un golpe de autoridad, sacarse la espinita y buscar su primer triunfo contra una institución a la que nunca le ha ganado.

Las cardenales juegan el primer partido en condición de local el domingo 14 de septiembre en el Nemesio Camacho El Campín y cerrarán la definición del título en el Estadio Deportivo Cali el domingo 21. Con 11 partidos, todo indica que el Cali tendría más oportunidades de volver a dar el tercer portazo para las primeras campeonas. Acá el historial completo:

Liga BetPlay 2020: Santa Fe 0-2 Deportivo Cali

Final 2021: Santa Fe 1-4 Deportivo Cali

Final 2021 vuelta: Deportivo Cali 2-2 Santa Fe

Liga BetPlay 2022: Santa Fe 0-0 Deportivo Cali

Liga BetPlay 2022: Deportivo Cali 1-1 Santa Fe

Liga BetPlay 2022: Santa Fe 1-1 Deportivo Cali

Liga BetPlay 2023: Santa Fe 2-2 Deportivo Cali

Liga BetPlay 2024: Deportivo Cali 1-0 Santa Fe

Final 2024: Deportivo Cali 2-1 Santa Fe

Final 2024 vuelta: Santa Fe 0-2 Deportivo Cali

Liga BetPlay 2025: Deportivo Cali 2-0 Santa Fe