Santa Fe anunció nueva renovación de lujo para 2026

La temporada 2025 para Independiente Santa Fe llegó a su fin con un buen rendimiento tanto en la plantilla masculina como en la femenina, en donde a pesar de haber podido levantar solo un título a lo largo del año demostraron que el proyecto deportivo es bastante sólido y promete para grandes cosas en 2026.

El equipo que actualmente es dirigido por 'Pacho' López logró salir campeón del semestre de apertura, mientras que el de Omar Ramírez llegó a una nueva final que perdió contra Cali y disputó la Copa Libertadores, pero no pasó de la fase de grupos. Al equipo femenino hay que empezar a apostarle nuevamente y es por ello que las directivas del club tomaron la decisión de renovar a Ysaura Viso para la temporada 2026.

Ysaura Viso se queda en Santa Fe una temporada más

El equipo de Omar Ramírez fue de menos a más a lo largo de 2025 en un torneo local que tuvo un formato diferente, siendo más extenso y exigente, pero el cual lograron superar de buena manera para llegar a la gran final y disputar una nueva edición de la Copa Libertadores.

Para el torneo internacional se reforzaron de buena manera con figuras de nivel nacional e internacional, pero lamentablemente no pudieron clasificar de la fase de grupos. Aún así, el cuadro 'cardenal' decidió continuar con algunas de las jugadoras que llegaron para disputar la competencia, tal como lo es Juana Ortegón y recientemente Ysaura Viso.