Santa Fe anunció precios de boletería para la final de Liga Femenina contra Cali
Las Leonas iniciarán la disputa del título en El Campín y cerrarán en el estadio Deportivo Cali.
La Liga Betplay Femenina 2025 dejó una gran sorpresa. Contra todo pronóstico, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe serán los equipos que disputen la final, pues dejaron en el camino a equipos que partían como favoritos.
Dimayor confirmó las fechas: la ida será el domingo 14 de septiembre en El Campín a las 5:00 p. m., mientras que la vuelta se disputará el domingo 21 en el estadio Deportivo Cali, en ese mismo horario.
El primer duelo tendrá un atractivo especial: ese día se vivirá un ‘Doblete Cardenal’ en El Campín, pues antes de la final femenina, Santa Fe enfrentará a Unión Magdalena por la fecha 11 de la Liga Masculina (2:00 p. m.), por tal motivo, los abonados ya tienen asegurado su ingreso sin costo adicional.
Las personas que no son abonadas, podrán adquirir sus boletas a partir de este martes 9 de septiembre, tal como lo indicó Independiente Santa Fe en un comunicado oficial.
Final de Liga Betplay Femenina 2025: precios de boletas para Santa Fe vs Cali
|Localidad
|Público General
|Niños (Entre 5 y 13 años)
|Occidental Preferencial
|$145.600
|$33.600
|Occidental Platea Alta
|$145.600
|$33.600
|Occidental Platea Baja
|$145.600
|$33.600
|Occidental General
|$95.200
|$33.600
|Oriental Platea
|$81.000
|$16.800
|Oriental Preferencial
|$81.000
|$16.800
|Oriental General
|$60.500
|$16.800
|Lateral Sur
|$56.000
|No aplica
Ambos partidos serán televisados por Win Sports y Señal Colombia, y sus previas y emociones se podrán vivir en Antena2.com. Además, se espera un lleno en ambos estadios, considerando la tradición de los dos equipos en el fútbol colombiano.
El camino de Santa Fe y Cali a la fina de Liga Betplay Femenina 2025
Cali cerró la fase regular como líder con 38 puntos, pero en el cuadrangular A fue segundo, detrás del sorprendente Orsomarso. En semifinales, las Azucareras eliminaron a Atlético Nacional con un 3-2 en el global.
Por su parte, Santa Fe terminó segundo en el todos contra todos con 35 unidades y repitió esa ubicación en el grupo B, superado por Nacional. Sin embargo, en semifinales venció 1-0 a Orsomarso y selló su tiquete a la gran final.
Santa Fe vs Cali - historial en finales y partido más reciente
En la fase regular, Cali ya enfrentó a Santa Fe y lo venció 2-0 en Palmira. Valerin Loboa y Michelle Daniela Vásquez fueron las autoras de los goles que le dieron el triunfo a las Azucareras.
El balance en finales favorece a Cali, que ya derrotó a Santa Fe en dos ocasiones. En 2021 ganó 6-3 en el global, mientras que en 2024 se impuso con un contundente 4-1. Ahora, las Leonas buscan revancha para conquistar su cuarta estrella, mientras las caleñas van por la tercera.
