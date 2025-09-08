Cargando contenido

Santa Fe anunció precios de boletería para la final de Liga Femenina contra Cali

Las Leonas iniciarán la disputa del título en El Campín y cerrarán en el estadio Deportivo Cali.

La Liga Betplay Femenina 2025 dejó una gran sorpresa. Contra todo pronóstico, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe serán los equipos que disputen la final, pues dejaron en el camino a equipos que partían como favoritos.

Dimayor confirmó las fechas: la ida será el domingo 14 de septiembre en El Campín a las 5:00 p. m., mientras que la vuelta se disputará el domingo 21 en el estadio Deportivo Cali, en ese mismo horario.

El primer duelo tendrá un atractivo especial: ese día se vivirá un ‘Doblete Cardenal’ en El Campín, pues antes de la final femenina, Santa Fe enfrentará a Unión Magdalena por la fecha 11 de la Liga Masculina (2:00 p. m.), por tal motivo, los abonados ya tienen asegurado su ingreso sin costo adicional.

Las personas que no son abonadas, podrán adquirir sus boletas a partir de este martes 9 de septiembre, tal como lo indicó Independiente Santa Fe en un comunicado oficial.

Final de Liga Betplay Femenina 2025: precios de boletas para Santa Fe vs Cali

Localidad Público General Niños (Entre 5 y 13 años)
Occidental Preferencial $145.600 $33.600
Occidental Platea Alta $145.600 $33.600
Occidental Platea Baja $145.600 $33.600
Occidental General $95.200 $33.600
Oriental Platea $81.000 $16.800
Oriental Preferencial $81.000 $16.800
Oriental General $60.500 $16.800
Lateral Sur $56.000 No aplica
Ambos partidos serán televisados por Win Sports y Señal Colombia, y sus previas y emociones se podrán vivir en Antena2.com. Además, se espera un lleno en ambos estadios, considerando la tradición de los dos equipos en el fútbol colombiano.

El camino de Santa Fe y Cali a la fina de Liga Betplay Femenina 2025

Cali cerró la fase regular como líder con 38 puntos, pero en el cuadrangular A fue segundo, detrás del sorprendente Orsomarso. En semifinales, las Azucareras eliminaron a Atlético Nacional con un 3-2 en el global.

Por su parte, Santa Fe terminó segundo en el todos contra todos con 35 unidades y repitió esa ubicación en el grupo B, superado por Nacional. Sin embargo, en semifinales venció 1-0 a Orsomarso y selló su tiquete a la gran final.

Santa Fe vs Cali - historial en finales y partido más reciente

En la fase regular, Cali ya enfrentó a Santa Fe y lo venció 2-0 en Palmira. Valerin Loboa y Michelle Daniela Vásquez fueron las autoras de los goles que le dieron el triunfo a las Azucareras.

El balance en finales favorece a Cali, que ya derrotó a Santa Fe en dos ocasiones. En 2021 ganó 6-3 en el global, mientras que en 2024 se impuso con un contundente 4-1. Ahora, las Leonas buscan revancha para conquistar su cuarta estrella, mientras las caleñas van por la tercera.

