Santa Fe anunció precios de boletería para la final de Liga Femenina contra Cali

La Liga Betplay Femenina 2025 dejó una gran sorpresa. Contra todo pronóstico, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe serán los equipos que disputen la final, pues dejaron en el camino a equipos que partían como favoritos.

Dimayor confirmó las fechas: la ida será el domingo 14 de septiembre en El Campín a las 5:00 p. m., mientras que la vuelta se disputará el domingo 21 en el estadio Deportivo Cali, en ese mismo horario.

El primer duelo tendrá un atractivo especial: ese día se vivirá un ‘Doblete Cardenal’ en El Campín, pues antes de la final femenina, Santa Fe enfrentará a Unión Magdalena por la fecha 11 de la Liga Masculina (2:00 p. m.), por tal motivo, los abonados ya tienen asegurado su ingreso sin costo adicional.

Las personas que no son abonadas, podrán adquirir sus boletas a partir de este martes 9 de septiembre, tal como lo indicó Independiente Santa Fe en un comunicado oficial.

Final de Liga Betplay Femenina 2025: precios de boletas para Santa Fe vs Cali