Santa Fe dejó a Millonarios afuera de los ocho: extendió la superioridad en Liga Femenina

Llegó la hora esperada en el fútbol femenino. La planeación de la edición del 2025 sostuvo que iba a ver nuevamente una jornada de clásicos, justo en la mitad de la competencia. La novena fecha iba a ser ese atractivo momento con la presencia de un Santa Fe vs Millonarios con realidades distintas para las dos instituciones.

Por un lado, está que Santa Fe sueña en grande con volver a pelear una final, pues, el elenco dirigido por Omar Ramírez está en la parte alta de la tabla de clasificaciones, y la victoria ante Millonarios les podía dejar en el liderato a la espera de que América y Cali jueguen, y que Nacional y Medellín también se pongan al día.

Vea también: Definida la final de la Champions League Femenina: horarios confirmados

En el caso de Millonarios, perdieron importantes puntos con empates y con derrotas que le costaron a las dirigidas por Angie Vega salir de los ocho y esperar otros resultados para poder entrar nuevamente en la discusión para clasificar a los cuadrangulares y semifinales. Por esta razón, las albiazules no podían ceder más terreno en la campaña.

Ya entrando al partido, Millonarios fue quien intentó romper los ceros en los primeros minutos. Después de un centro que quedó en manos de Michell Lugo, la guardameta activó un contragolpe que condujo Lina Gómez y que definió con un remate por encima del larguero.

Millonarios continuó haciendo ver mal a las defensas de Santa Fe que no pudieron detener un remate de Juana Ortegón tras la asistencia de Lina Gómez. Sin embargo, el balón no encontró portería. A las ‘Leonas’ les costó el primer tiempo y no pudieron crear una opción de peligro que pudiera poner en problemas a Michell Lugo y zagueras albiazules.

No fue sino hasta en el segundo tiempo que todo mejoró para las cardenales. Sobre los 58 minutos, la pelota quieta, que tantos éxitos le ha generado a Santa Fe llegó el gol con un córner de Camila Reyes que cabeceó Katherine Valbuena al fondo anticipando a la guardameta.

Le puede interesar: Luis Díaz sorprende en la tabla de goleadores de la Premier League tras quedar campeón

Solo pasaron cuatro minutos para que Independiente Santa Fe aumentara la ventaja conseguida recientemente. En un saque de banda, Tahicelis Marcano apareció en soledad por la floja respuesta de las zagueras de Millonarios. Entró al área, remató y Michell Lugo atajó. El rebote le volvió a quedar a la venezolana que empujó la pelota al fondo.

La superioridad de Santa Fe en la historia de los clásicos bogotanos es más que clara. Ya son 12 partidos en el historial por la Liga Femenina en donde, las cardenales suman siete victorias, cuatro empates y solo una derrota. Las cardenales son líderes, mientras que Millonarios sigue por fuera de los ocho.