Santa Fe dejó la sorpresa de Orsomarso atrás: victoria en semifinal femenina

Este lunes 1 de septiembre se disputó la primera serie de las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Santa Fe logró meterse de manera sorpresiva como la segunda del Grupo B en un atractivo desenlace en el que América y Millonarios también lucharon por sellar la clasificación a la novedosa fase previo a la final. Orsomarso, por su parte, fue la lideresa del Grupo A, dejando a Cali en el segundo puesto.

La sorpresa del Orsomarso no pudo en Bogotá en un Estadio El Campín que vio a Independiente Santa Fe quedarse con el primer sorbo de las semifinales. Aunque fue apenas por la mínima diferencia, las ‘Leonas’ afrontarán la vuelta en Yumbo con la ventaja a su favor.

PRIMER TIEMPO DE MONÓLOGO DE SANTA FE

Durante los primeros 45 minutos, todo fue un monólogo por parte de Independiente Santa Fe que inquietó desde los siete minutos iniciales con un centro de María Camila Reyes que encontró a la goleadora, Mariana Zamorano sola en el segundo palo para sacar un remate cruzado para romper los ceros en el marcador.

Desde muy temprano ya ganaba Santa Fe que poco sufrió ante Orsomarso que esperó su rival en busca de un contragolpe que nunca llegó. Tampoco hubo factor sorpresa del club de Yumbo. Heidy Mosquera tomó protagonismo en Santa Fe sobre los 26 minutos con una entrada al área y un disparo por arriba.

Nuevamente, Heidy Mosquera pudo aumentar la diferencia en un centro que sobró a una defensa del Orsomarso. Sin embargo, su testarazo se fue muy suave a las manos de Georgina Murillo. Luego Heidy tuvo otra acción con un disparo que pegó en la mano de María Nela Carvajal, pero no pitaron penal.

Sobre los 40 minutos Orsomarso se sacudió con un remate de Sindy Sánchez que despejó la zaga defensiva de Santa Fe al córner. Esa fue la única acción que tuvieron las oriundas de Yumbo durante los primeros 45 minutos.

SEGUNDO TIEMPO DE POCAS OPCIONES Y TRIUNFO CARDENAL

En el segundo tiempo, hubo más tranquilidad que cualquier otra cosa. Santa Fe respetó la casa con ese único gol, mientras que Orsomarso intentó vencer a Yessica Velásquez que tuvo una buena actuación atajando el primer remate a puerta de la visita.

Sindy Sánchez pudo igualar con un disparo de la más peligrosa de Orsomarso con un remate que Yessica Velásquez contuvo sin mayores problemas. Santa Fe llegó por primera vez en el segundo tiempo a los 73 minutos en un remate de María Camila Reyes que salvó Georgina Murillo.

Santa Fe se quedó con el primer partido de las semifinales y ahora deberá esperar para conocer el resultado de Deportivo Cali vs Atlético Nacional, además de la confirmación de fecha y horario del partido de vuelta en Yumbo.