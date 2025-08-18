Santa Fe resurgió y complicó a Millonarios: victoria sufrida en el clásico

Independiente Santa Fe superó 1-0 a Millonarios en la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la liga femenina de nuestro país y tomas un respiro para la recta final de la ronda final que por ahora está comandada por Nacional que ganó sus tres primeros partidos. Karla Viancha fuie la encargada de marcar el único tanto del partido.

Los dos equipos buscaban la tenencia de la pelota y el juego se concentró en su mayoría en la mitad del campo, ya que la imprecisiones en los pases hacia que se aprovecharan los errores y se buscara el arco rival.

La anotación de Independiente Santa Fe llegó sobre el minuto 38 del partido cuando en una jugada por el costado derecho, la jugadora Daniela Garavito le baja la pelota a Katerine Valbuena quien saca un remate que termina desviado y el rebote lo toma Karla Viancha quien se dio vuelta y terminó marcando el 1-0.

Tras el gol, el equipo cardenal siguió buscando la opción de aumentar la diferencia en el marcador, pero la defensa embajadora estuvo concentrada en los movimientos de sus rivales para evitarlo.

Para la segunda parte Millonarios la manera de poder empatar el partido y tuvo algunos acercamientos sobre la portería de Yesica Velásquez que siempre estuvo muy sólida con bajo la portería que defendía.

Al final Millonarios no pudo ser contundente en el área rival y el partido terminó en victoria para las leonas que son terceras en el grupo B de los cuadrangulares de la liga femenina.

En el próxima fecha, Santa Fe estará visitando al América de Cali el jueves 21 de agosto a las 6:10 p.m. y Millonarios jugará con Atlético Nacional ese mismo día pero a las 5:00 p.m. en la ciudad de Medellín.

