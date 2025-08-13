Santa Fe vs América EN VIVO, 13 de agosto: hora y canal para ver Liga Femenina

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina siguen su camino con Independiente Santa Fe y América de Cali. Las bogotanas quieren salir del fondo de la tabla después de la derrota sufrida contra Atlético Nacional en la primera jornada. Las dirigidas por Omar Ramírez no jugaron por la segunda fecha, dado que su respectivo encuentro ante Millonarios en el clásico capitalino fue aplazado.

En ese sentido, Santa Fe jugará apenas su segundo partido con el anhelo de sumar sus primeros tres puntos en los cuadrangulares. El club debe salir del fondo, después de la derrota sufrida en Antioquia. Ahora en condición de local, será ideal para las ‘Leonas’ sacar adelante el resultado a favor.

Por su parte, el América de Cali tampoco arrancó de la mejor manera los cuadrangulares, pues, si bien dio el golpe en el Estadio de Techo con un marcador de 0-2 ante Millonarios, las albiazules lograron empatar en el final del compromiso. Sumaron su primer punto, pero cayeron en la segunda.

Atlético Nacional lidera el grupo después de superar tanto a Independiente Santa Fe como a América de Cali. En este momento, habrá duelo de equipos que están necesitadas para poder salir de las posiciones de abajo de la clasificación del Grupo B.

INDEPENDIENTE SANTA FE VS AMÉRICA DE CALI POR LA LIGA BETPLAY FEMENINA: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO DE LOS CUADRANGULARES

Santa Fe y América necesitan sí o sí recomponer el camino en los cuadrangulares. Las escarlatas, que ya llevan dos partidos esperan una victoria en condición de visitante para acercarse a Nacional. Las cardenales tendrán que sumar de a tres para conseguir su primer triunfo en esta fase final. El partido podrá verse a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia y será televisado por Señal Colombia.