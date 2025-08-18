Continúan los cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina 2025 y las encargadas de seguir esta nueva instancia de la competencia serán Santa Fe y Millonarios, los cuales se enfrentarán el lunes 18 de agosto en el Estadio Nemsio Camacho El Campín.

Millonarios será el encargado de auspiciar como visitante en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante preocupante, ya que llega tras conocer la derrota en semifinales. Las azules cayeron ante Atlético Nacional y empataron contra América y deben ganar para mantenerse en la pelea por el cupo a la final

Mientras que por el lado de Santa Fe, la situación deportiva es límite, ya que en el inicio de la nueva edición de las semifinales, las cardenales perdieron sus dos partidos y de no ganar el clásico quedarán al borde de la eliminación.