Lun, 18/08/2025 - 15:04
Santa Fe vs Millonarios EN VIVO HOY 18 de agosto Liga Betplay Femenina
El clásico capitalino definirá el futuro del Cuadrangular B de la Liga Betplay Femenina.
Continúan los cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina 2025 y las encargadas de seguir esta nueva instancia de la competencia serán Santa Fe y Millonarios, los cuales se enfrentarán el lunes 18 de agosto en el Estadio Nemsio Camacho El Campín.
Millonarios será el encargado de auspiciar como visitante en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante preocupante, ya que llega tras conocer la derrota en semifinales. Las azules cayeron ante Atlético Nacional y empataron contra América y deben ganar para mantenerse en la pelea por el cupo a la final
Mientras que por el lado de Santa Fe, la situación deportiva es límite, ya que en el inicio de la nueva edición de las semifinales, las cardenales perdieron sus dos partidos y de no ganar el clásico quedarán al borde de la eliminación.
Esta es la nómina de las Leonas 🇮🇩 que disputará desde las 4:00 pm la Fecha 2 del Cuadrangular B. #VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/TdslSH1q3q— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) August 18, 2025
Siga Santa Fe vs Millonarios EN VIVO HOY 18 de agosto: hora y canal para ver Liga Betplay Femenina
El compromiso entre Jaguares y Medellín se jugará en el Estadio Jaraguay a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.
En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Betplay, se podrá ver a través de Win+. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.
