Santa Fe vs Nacional EN VIVO, 28 de agosto: hora y canal para ver Liga Femenina

Tres equipos en la pelea por el último y definitivo cupo para afrontar las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Una nueva fase que, en la previa de afrontar dicha instancia, ha dado mucho de qué hablar por la intensa lucha entre América de Cali, Millonarios e Independiente Santa Fe.

Vea también: Dimayor anunció dos cambios para la Liga BetPlay; cuatro equipos afectados

Independiente Santa Fe recibe la visita de Atlético Nacional en el Estadio Metropolitano de Techo con la urgencia de sumar de a tres y que América de Cali no gane en su partido en simultáneo contra Millonarios. Las verdolagas afrontan este partido con la tranquilidad de ya estar en la siguiente fase a la espera del rival que saldrá del Grupo A.

En simultáneo, Millonarios visita al América. Santa Fe necesita sí o sí sumar de a tres para sellar la clasificación, siempre y cuando las escarlatas o triunfen en condición de local. Si las embajadoras ganan, y las cardenales también, serán las albirrojas las clasificadas por el punto invisible.

Le puede interesar: América sale al paso de la polémica y anuncia nuevo fichaje: oficial

Atlético Nacional afronta este partido como jueza de las demás instituciones que necesitan sellar la clasificación. Para las verdolagas, la idea es conocer a su rival que saldrá entre Orsomarso o Deportivo Cali dependiendo de cómo quede la distribución de las posiciones en el Grupo A.

INDEPENDIENTE SANTA FE VS ATLETICO NACIONAL: HORA Y CANAL PARA VER LA LIGA BETPLAY FEMENINA ESTE JUEVES 28 DE AGOSTO POR LA ÚLTIMA FECHA DE LOS CUADRANGULARES

Duelo crucial para definir a la última clasificada para afrontar las semifinales. Independiente Santa Fe recibe la visita de Atlético Nacional con la necesidad de sumar de a tres. El partido será a partir de las 6:30 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Señal Colombia.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:30 P.M.

México: 5:30 P.M.

Lea también: Piero Hincapié fulminado en Leverkusen por hinchas: “Déjenlo ir”

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:30 P.M.