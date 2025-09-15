Liga Betplay tendría 18 equipos: así sería el sistema de descenso para 2026

La Liga BetPlay 2026 se perfila como un torneo histórico para el fútbol profesional colombiano. Desde hace varios meses, diferentes clubes afiliados a la Dimayor han mostrado su disposición para respaldar al presidente Carlos Mario Zuluaga en la ambiciosa propuesta de reducir el número de equipos en la primera división. El plan, que busca modernizar y hacer más competitivo el campeonato, pretende que la élite del balompié nacional quede integrada únicamente por 18 clubes.

En un principio, la reducción de participantes estaba programada para comenzar en 2026. Sin embargo, los acuerdos alcanzados al cierre de 2025 obligaron a reprogramar el proceso, lo que significa que los cambios profundos se verán reflejados recién a partir de la temporada 2027. Esta decisión, tomada de manera consensuada entre la dirigencia y los representantes de los equipos, busca garantizar que la transición sea ordenada y sin perjuicios deportivos ni económicos para las instituciones implicadas.

Originalmente, el modelo planteado por la Dimayor contemplaba un esquema drástico: cuatro descensos directos desde la máxima categoría y dos ascensos desde el Torneo BetPlay. Con esta medida, la liga se reduciría de forma rápida a los 18 conjuntos deseados. Sin embargo, tras varias mesas de trabajo, análisis financieros y revisiones jurídicas, se llegó a la conclusión de que un ajuste de tal magnitud en tan poco tiempo podría generar inestabilidad en varios clubes y afectar el espectáculo.

La nueva fórmula que se aplicará en 2026 es menos abrupta pero igualmente significativa. Según lo anunciado, solo un equipo del Torneo BetPlay obtendrá el derecho de ascender a la primera división, mientras que tres clubes de la Liga BetPlay perderán la categoría al finalizar la temporada. De esta manera, el campeonato de 2027 ya contará con una cifra reducida de participantes y, a partir de allí, se continuará con el ajuste hasta llegar al número ideal de 18 instituciones.

Este modelo tiene como objetivo principal elevar la competitividad del torneo. Con menos equipos, se espera que los recursos económicos se distribuyan de manera más equitativa y que los calendarios sean menos extensos, favoreciendo así la preparación de los clubes en torneos internacionales. Además, se busca reducir la brecha entre la A y la B, fortaleciendo los procesos deportivos de las escuadras ascendidas.

Para Carlos Mario Zuluaga, la iniciativa responde a una necesidad largamente discutida: “El fútbol colombiano necesita un torneo más equilibrado, sostenible y atractivo para hinchas, patrocinadores y jugadores”. Por ello, el 2026 será un año de transición clave en el camino hacia un campeonato renovado.

Así, la Liga BetPlay inicia un periodo de transformación que podría marcar un antes y un después en su historia. Si el plan se cumple como está diseñado, para 2027 los aficionados disfrutarán de un torneo más competitivo y con un formato que promete elevar el nivel del balompié nacional.