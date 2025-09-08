2 equipos sentenciados anticipadamente: tabla del descenso Liga BetPlay

Terminó la fecha de clásicos de la Liga BetPlay 2025-II en busca de empezar a definir varios aspectos de cara a la finalización de la primera instancia y con miras a los cuadrangulares finales. Junior dejó de tener el liderato en solitario, mientras que Santa Fe sigue buscando clasificarse.

En esta Liga BetPlay también hay varias cosas que se tienen que definir en próximas fechas. No solo está el tema de los clasificados para los cuadrangulares, sino que habrá que sentenciar los reclasificados que se darán el lujo de afrontar torneos internacionales en el 2026. Por ahora, solo está confirmado Santa Fe en la Libertadores, pero Medellín ha dado pasos agigantados en la tabla anual.

Además de estas dos tablas, los ojos están puestos en lo que pasará con los ascendidos y descendidos para la Liga BetPlay y Torneo BetPlay 2026-I respectivamente. En ese sentido, el Deportivo Cali sigue corriendo con peligro si no suma puntos y ya habría dos clubes sentenciados por el promedio que los condiciona.

TABLA DEL DESCENSO TRAS LA FECHA 10

La fecha de clásicos dejó partidos importantes y resultados vibrantes como el 3-3 de Atlético Nacional y Medellín. Sin embargo, ese juego no figuraba como uno de los encuentros por el descenso. Unión Magdalena trató de salir del fondo en ese componente, pero ni la victoria ante Junior le permitiría abandonar el descenso y salir de esa idea de jugar el Torneo en el siguiente año.

El Deportivo Cali no pudo dar el golpe en un clásico caleño con los dos clubes atravesando grandes problemas en temas de resultados y de directivos. Un parco 0-0 que no pudieron traducir la superioridad numérica en el marcador y que sigue dejando a los azucareros en una posición incómoda.

Envigado empezó perdiendo ante Águilas Doradas y sobre el cierre del compromiso empató para irse del juego sin derrota y enderezar un poco su futuro. Sin embargo, todo parece indicar que el club envigadeño y el Unión Magdalena tendrían listo su descenso por un promedio sumamente bajo que, al parecer, no habría cómo solucionar el futuro.

Boyacá Chicó que también está caminando por zonas incómodas no pudo dar el golpe a un Deportivo Pasto que debía sacar la casta en este momento complejo. Los ajedrezados cayeron por un marcador de 2-0 y peligran. No obstante, Envigado y Unión Magdalena estarían listos en el descenso por el promedio. En ese sentido, así va la tabla del descenso tras la fecha 10:

20. Unión Magdalena | 22 puntos | promedio – 0,73

19. Envigado | 91 puntos | promedio – 0,84

18. Boyacá Chicó | 112 puntos | promedio – 1,04

17. Deportivo Cali | 124 puntos | promedio – 1,15

16. La Equidad | 127 puntos | promedio – 1,18

15. Alianza FC | 132 puntos | promedio – 1,22

14. Llaneros | 37 puntos | promedio – 1,23

13. Fortaleza CEIF | 89 puntos | promedio – 1,31