30 millones de dólares: revelan precio de venta que pide equipo del FPC a inversionistas extranjeros

La Liga Betplay se sacudió este martes con la información que hablaba de una millonaria oferta por parte de un grupo de inversionistas extranjeros para la compra de un equipo del fútbol profesional colombiano.

El mencionado no es otro que Independiente Santa Fe, club que supuestamente estaría en la mira para la compra de su mayoría accionaria. Así, tal cual, lo reseñó el periodista Theo González, de ESPN, quien dio mayores detalles acerca de la operación.

“En las últimas horas, un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club. Ojo que no es interés, sino una propuesta real para adquirir al equipo bogotano. El presidente Eduardo Méndez y la junta directiva ya la recibieron”, dijo el mensaje de Twitter del referido periodista.

Una vez se dio a conocer dicho trino, surgieron diferentes versiones acerca de cómo podría proceder la operación en caso tal de que estas iniciaran. Uno de los detalles más relevantes que se plantearon fue el relacionado con el precio de venta, el cual no sería menor a los 30 millones de dólares para comenzar los diálogos entre las partes.

Sin embargo, horas después de que comenzara a circular dicha información, Santa Fe emitió un comunicado, en el cual le responde al propio Theo González, desmintiendo al periodista y nombrándolo puntualmente.

“A la fecha no hemos recibido ninguna propuesta de compra por el club. Las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta oferta de un grupo inversor extranjero, carecen de toda veracidad y no son ciertas. Hemos manifestado el periodista Theo González que si tiene la oferta no las remita publique”, dijo la misiva del cuadro rojo.