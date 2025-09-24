Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 17:30
5 futbolistas fueron denunciados por apuestas previo a Pasto - América
Aseguran que ya van cuatro partidos en que los resultados se ven afectados por las apuestas deportivas.
La Liga Betplay se sigue poniendo al día, y este miércoles 24 de septiembre se enfrentan Deportivo Pasto y América de Cali por la tercera jornada en el estadio Departamental Libertad. Previo al juego hubo una polémica declaración que encendió las alarmas.
Óscar Casabón, presidente de Deportivo Pasto ofreció una rueda de prensa junto a Camilo Ayala, técnico de la plantilla profesional, en al cual alertó acerca de jugadores inmiscuidos en apuestas deportivas.
Y es que las apuestas deportivas al ser realizadas por futbolistas se convierten en ilegales, debido a que los jugadores están directamente relacionados con el juego y pueden interceder en su resultado.
Jugadores de Deportivo Pasto, implicados en apuestas
Según explicó Casabón, hay cinco futbolistas implicados en apuestas y por ende fueron apartados de la concentración mientras se adelantan las acciones pertinentes para el caso. El presidente comentó que los resultados de cuatro partidos se vieron afectados por este caso.
No se dieron a conocer los nombres de los futbolistas de Deportivo Pasto implicados en apuestas, pero sí se aseguró que interpondrá una acción ante la Fiscalía General de la Nación, resultando este un hecho sin precedentes en el fútbol colombiano.
Se estima que los partidos que resultaron alterados por apuestas fueron ante Boyacá Chicó (ganó 2-0), Millonarios (perdió 1-0), Deportivo Cali (perdió 2-1) y Santa Fe (1-1).
Pasto vs América iba a ser alterado por apuestas ilegales
Entre otras cosas, Casabón comentó que "hoy ante América de Cali, el partido iba a ir 0-2 en favor de ellos en el primer tiempo, pero se les cayó la apuesta", siendo esta una acusación realmente grave y que se tendrá que investigar.
No es la primera vez que se especula con que jugadores del fútbol colombiano apuestan, pero sí la primera en que se abre una investigación.
Antena 2