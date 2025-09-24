5 futbolistas fueron denunciados por apuestas previo a Pasto - América

La Liga Betplay se sigue poniendo al día, y este miércoles 24 de septiembre se enfrentan Deportivo Pasto y América de Cali por la tercera jornada en el estadio Departamental Libertad. Previo al juego hubo una polémica declaración que encendió las alarmas.

Óscar Casabón, presidente de Deportivo Pasto ofreció una rueda de prensa junto a Camilo Ayala, técnico de la plantilla profesional, en al cual alertó acerca de jugadores inmiscuidos en apuestas deportivas.

Y es que las apuestas deportivas al ser realizadas por futbolistas se convierten en ilegales, debido a que los jugadores están directamente relacionados con el juego y pueden interceder en su resultado.

Jugadores de Deportivo Pasto, implicados en apuestas

Según explicó Casabón, hay cinco futbolistas implicados en apuestas y por ende fueron apartados de la concentración mientras se adelantan las acciones pertinentes para el caso. El presidente comentó que los resultados de cuatro partidos se vieron afectados por este caso.