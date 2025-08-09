A Arias no le tiembla la mano en Junior: se confirmó decisión con jugador

El entrenador uruguayo Alfredo Arias ha iniciado con éxito su gestión al frente de Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que el club 'rojiblanco' es líder de la Liga BetPlay con 13 puntos, luego de cuatro victorias y un empate.

La labor de Arias ha sido destacada por la afición de Junior, la cual se ha identificado con el estilo de juega que el estratega ha querido implementar.

Adicionalmente, las decisiones tomadas por el entrenador con algunos jugadores han sido aplaudidas por un sector de la afición.