A Arias no le tiembla la mano en Junior: se confirmó decisión con jugador
Junior visitará este domingo a Envigado en la fecha 6 de la Liga BetPlay.
El entrenador uruguayo Alfredo Arias ha iniciado con éxito su gestión al frente de Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que el club 'rojiblanco' es líder de la Liga BetPlay con 13 puntos, luego de cuatro victorias y un empate.
La labor de Arias ha sido destacada por la afición de Junior, la cual se ha identificado con el estilo de juega que el estratega ha querido implementar.
Adicionalmente, las decisiones tomadas por el entrenador con algunos jugadores han sido aplaudidas por un sector de la afición.
Alfredo Arias tomó decisión con Didier Moreno
Para visitar a Envigado este domingo 10 de agosto en la fecha 6 de la Liga BetPlay, el entrenador Alfredo Arias no incluyó en la convocatoria al experimentado mediocampista Didier Moreno.
La ausencia de Moreno sorprendió, teniendo en cuenta que había sumado minutos como alternativa en el triunfo sobre Boyacá Chicó y en la clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay frente a Atlético Huila.
Desde que inició su trabajo en el equipo barranquillero, Alfredo Arias no ha considerado a Didier Moreno como un indiscutido, a pesar de que entrenadores como César Farías, Arturo Reyes y Hernán Darío Gómez le dieron un lugar relevante.
Convocatoria de Junior Vs Envigado
Para el partido contra Envigado, el entrenador Alfredo Arias seleccionó a lo mejor de su nómina, teniendo en cuenta que el defensa central Jermein Zidane Peña y el atacante Steven Rodríguez volvieron a estar disponibles, luego de cumplir con sus fechas de sanción.
Por otro lado, también fueron considerado Joel Canchimbo, que regresó de un microciclo de trabajo con la Selección Colombia sub 20 y Carlos Esparragoza, que se perdió el duelo contra Atlético Huila por la Copa BetPlay.
