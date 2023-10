A Bodhert se le dio poco tras el 5-0 en contra de Santa Fe: "Estoy tranquilo. Confío en mi proyecto"

Independiente Santa Fe perdió 5-0 en El Campín ante Águilas Doradas en la que fue una de las peores goleadas de su historia como local y la más fuerte de los últimos 35 años. Sin duda, para muchos, es un resultado 'saca técnicos'.

El resultado se dio en el marco de la fecha 16 de la Liga Betplay, y dejó en evidencia que la relación entre el director técnico y los futbolistas no es la mejor; no se refleja lo que se entrena entre semana, hay pocas ganas por parte de los jugadores e incluso sus limitaciones técnicas no son propias de una plantilla profesional.

Y pese a que un buen sector de la hinchada esperaba la renuncia de Hubert Bodhert en rueda de prensa, esta nunca llegó. Si bien el DT dejó abierta la posibilidad de irse, son más fuertes sus deseos de continuar; confía en su proyecto.

Las declaraciones de Hubert Bodhert tras la goleada 5-0 de Águilas a Santa Fe

"La reflexión... hay que tomarnos el tiempo para hacerla. En este momento estamos dolidos por un resultado y quizá no se va a ver nada bien porque el resultado no es el mejor, pero estamos tranquilos y vamos a analizar lo que se tenga que analizar", dijo de entrada Bodhert ante los medios.

Eso sí, Bodhert 'sacó el libreto', se alejó de la autocrítica, y habló sobre algunas cualidades de sus dirigidos: "El equipo empezó jugando y dominando, no hemos tenido la fortuna de concretar. Fue una situación donde el rival fue efectivo y eso al final no deterioró, terminamos ya sin ideas y luego llegó la expulsión".

Por último, respecto a los cánticos y las señales de rechazo por parte de la afición de Independiente Santa Fe (también contra el presidente Eduardo Méndez y los jugadores), Bodhert comentó: "Lo único que puedo es agradecer porque es una hinchada que me recibió bien, no tengo ninguna clase de reproches. Me enfoco en mi juego y en mi responsabilidad, yo asumo como técnico todo lo que se preste. Cuando no se gana siempre hay un señalamiento y eso es lo que pasa habitualmente, con la hinchada respeto y admiración siempre".

Ahora, Independiente Santa Fe, con 23 puntos, tiene la necesidad de sumar siete para clasificar a los cuadrangulares semifinales: Millonarios y Once Caldas en casa, además de Deportes Tolima y Atlético Huila como forastero, son los retos del León.