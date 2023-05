¿A cuántos puntos quedó Once Caldas de la zona de descenso?

Once Caldas sigue en apuros y parece que no saldrá de ellos al menos hasta el próximo semestre, pues volvió a perder (1-0 contra Jaguares en Montería), y no solo continúa último en la tabla de posiciones sino que está muy comprometido en la tabla del descenso.

Consulte la tabla del descenso tras la fecha 17 de la Liga Betplay 2023-1

¿Qué debe pasar para que Caldas caiga a la zona de descenso la próxima fecha?

Y es que por primera vez, Once Caldas estará en casilla de descenso al finalizar la próxima fecha en caso de que Atlético Huila le gane al América en el Guillermo Plazas Alcid de Neiva. Esto, sin importar si los Blancos ganan su partido ante Junior en el Palogrande.

Vea también: Prensa le salió a deber al técnico del Once Caldas: "Aquí me saca el presidente"

Pues Caldas, en caso de ganar -que es el mejor de los escenarios-, llegaría a un promedio de 1.14; mientras que si Huila vence al América, estará llegando a 1.17, desplazándolo en la tabla y enviándolo a la casilla 19 (de descenso).

¿A cuántos puntos del descenso está Once Caldas?

Por ende, se puede afirmar que -a esta altura- Once Caldas está a tres puntos de caer a la zona de descenso, y eso, sin que dependa de sí mismo; pues ni siquiera una victoria por goleada lo salva, sino que más bien debe esperar para que Huila no sume de a tres.

Lo anterior, porque -en un caso adverso- si Caldas pierde, llega a 1.10 en el promedio; mientras que un empate de Huila lo ubicará con 1.05, manteniendo las posiciones como están a esta altura.

Le puede interesar: Selección Colombia sub 20 sigue sumando bajas: tercer jugador que no será prestado por su club

¿Por qué la cantidad de partidos no es la misma para Huila, Unión Magdalena y Once Caldas en el descenso?

Cabe recordar que la cantidad de partidos sobre los que se divide para hallar el promedio de los equipos es diferente. Esto, debido a que la operación matemática se realiza acorde al número de compromisos que hayan disputado en los últimos tres años en primera división; pero Unión Magdalena apenas suma dos años en primera, mientras que Atlético Huila ascendió para esta temporada -a diferencia de Caldas que ha jugado en la 'A' durante 2021, 2022 y 2023-.