A Gamero le tocan el tema fichajes: lo que dijo del interés en Albornoz y Deossa

Millonarios empezará a disputar los cuadrangulares de la Liga Betplay este fin de semana ante América de Cali, por lo que Alberto Gamero buscará comenzar con pie derecho en el objetivo de llegar a la final del FPC.

Aunque la liga se está jugando, los rumores empiezan a trascender en la sede ‘embajadora’. Recientemente, en el programa de Antena 2, Fanáticos de Verde, Azul y Rojo, le consultaron a Gamero por dos jugadores: Omar Albornoz y Nelson Deossa.

Le puede interesar: Nuevo capítulo en la compra de Daniel Ruiz por parte de Millonarios

Ante esa pregunta, Gamero salió al paso al decir que si bien es cierto que son buenos jugadores, él no ha tenido conocimientos sobre dichos casos. “Hasta el momento no hay interés, son grandes futbolistas, pero no hay nada”.

No obstante, no le cerró la puerta a ambos jugadores, ya que agregó que “si se puede dar, bienvenido sea”.

Asimismo, agregó que el joven estrella del Atlético Huila, Nelson Deossa, lo ayudó a crecer el entonces estratega del conjunto ‘opita’ Dayron Pérez, a quien consideró “muy amigo suyo”.

Vea también: "Hay que tener cuidado con América": Macalister advierte a todo Millonarios

Mientras tanto, de Albornoz se sabe que el jugador quedaría libre tras terminar su contrato con Deportes Tolima por lo que Millonarios y sobre todo Gamero estarían interesados, teniendo en cuenta que lo conoce en su época con los 'pijaos'.