A Junior le salió competencia por los goles de Martínez Borja

Junior de Barranquilla siempre se le ha conocido por querer formar una de las mejores nóminas del fútbol colombiano. En los últimos mercados de fichajes, el cuadro ‘tiburón’ ha traído fichajes top como el de su actual delantero Miguel Ángel Borja; Michael Rangel, Fabián Sambueza, Matías Fernández, Yimmi Chará y otros, han dejado al elenco barranquillero como uno de los candidatos a luchar por la estrella del FPC.

Este mercado de fichajes no es la excepción. Se ha rumorado en días pasados que si no se llega a dar un acuerdo por el fichaje de Borja, el candidato número uno sería el delantero Cristian Martínez Borja, quien ha sido el referente por su actual club, Liga de Quito de Ecuador. No obstante, parece ser que los goles de Borja los están buscando desde el fútbol de Brasil.

Le puede interesar: Alfaro llenó en elogios a Tite: "Usted va a terminar siendo campeón del mundo"

Según Esteban Paz, presidente de Liga de Quito, por “Cristian Martínez Borja llegó una oferta y es solo cuestión de horas para que él acepte; Liga ya aceptó, la oferta es del fútbol de Brasil”, indicó el presidente a FB Radio.

Asimismo, resaltó que es “probable” que se dé la transferencia, ya que “es un jugador excepcional, gran profesional. Hay una aceptación de Cristian por salir de Liga, estamos absolutamente agradecidos con él”.

Vea también: María Camila Osorio clasificó a segunda ronda en el Abierto de Wimbledon

En caso de confirmarse el rumor, Borja regresaría al fútbol de Brasil, luego de su paso por Mogi Mirim, Guarantinguetá, Caxias y Flamengo, donde logró jugar en el ‘Fla’ en siete ocasiones y no anotó en ninguna oportunidad.