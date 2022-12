A Junior lo frenan en el mercado: Le pidieron un millón de dólares por jugador que quieren los Char

Junior se encuentra en proceso de reestructuración y por ello, a finales de la semana pasada, comenzó a anunciar la incorporación de varios jugadores, luego de lo que fue la pobre temporada 2022 bajo el mando de técnicos como Juan Cruz Real y Julio Comesaña.

Amaury Torralvo, Brayan León e Iván Scarpeta serán parte del elenco rojiblanco el próximo año. Por el momento, el enfoque de la directiva pasa por tener jugadores de la región, lo cual no significa que no esté mirando alternativas de otras regiones e incluso fuera del país.

Así las cosas, una de las opciones que se baraja actualmente es la del mediocampista Brayan Alemán, actualmente en Gimnasia y Esgrima de la Plata. El futbolista sonó en su momento para llegar al América, pero el freno que puso el conjunto argentino impidió su incorporación a los 'Diablos rojos'.

Esta vez, en todo caso, el asunto no pinta para ser diferente. De momento no hay una oferta formal (ni siquiera informal). El jugador tiene contrato hasta diciembre de 2023 y su cláusula de rescisión es de un millón de dólares. El equipo de La Plata no tiene en sus planes la cesión por otra vía que no sea la venta del pase.

Al par de las potenciales incorporaciones, Junior también está en el proceso de solventar la salida de algunos futbolistas. El más mencionado en los últimos días es el volante Daniel Giraldo, quien desea finiquitar su contrato, pero de momento no hay acuerdo entre las partes.

Giraldo, al parecer, podría regresar a Bogotá y volver a vestir la camiseta de Millonarios, club del cual hizo parte en la segunda mitad de la temporada 2021