A la Dimayor no le salió el plan; cambios obligados en Liga Betplay

Partidos aplazados

Pese a esto, seis partidos del fútbol colombiano han tenido que cambiar de fecha por diferentes motivos en donde América y Millonarios han sido los equipos más afectados junto al Deportivo Pasto.

Millonarios contra Unión Magdalena de la primera fecha no se pudo jugar por los cambios en la gramilla en El Campín, mientras que el Millonarios vs Pasto de la fecha 2 no se disputó el 20 de julio por disposiciones de la Policía ante los desfiles del Día de la Independencia en la capital.

América tuvo que aplazar su juego programado con Bucaramanga para respetar los estatutos de tiempo entre un partido y otro ya que el cuadro escarlata sigue activo en Copa Sudamericana, mismo motivo por el que se aplazó el juego ante el Pasto de la fecha 3 y el duelo de Bucaramanga y Once Caldas.

Pasto Vs Envigado no se pudo jugar por inconvenientes en la conexión aérea con el Aeropuerto de Pasto Antonio Nariño, mientras que Boyacá Chicó vs La Equidad se aplazó por el paro de mineros.