A Pinto se le acabaron las excusas y no esquivó el tema de la renuncia en el Cali

Deportivo Cali se puso al día en la Liga Betplay este miércoles cuando se midió a Independiente Santa Fe por la segunda fecha; sin embargo, una vez más tuvo un traspié y cayó 3-0, poniéndose último en la tabla de posiciones.

De tal forma, la crisis está más viva que nunca en el cuadro Azucarero, que más allá de estar en el fondo de la tabla, piensa también en el descenso, pues está a nueve puntos de esas casillas.

Vea también: [Galería] Santa Fe le dio un repaso al Cali, lo goleó y lo devolvió al fondo de la tabla

Así, en medio de al frustración, Jorge Luis Pinto atendió a la prensa luego del partido contra Santa Fe, y teniendo en cuenta que muchos hablan sobre una posible salida, apuntó: "Lo de la continuidad, pregúntele al directivo... al presidente", dejando de lado cualquier excusa para evitar el tema.

Eso sí, muy a su estilo confirmó que "el día que yo decida, me voy porque yo quiero", apuntando además que este es un tema que ha tocado con la dirigencia, pues "yo le he dicho al presidente que no se preocupe por mí".

Asimismo, teniendo en cuenta que el próximo domingo Cali se mide a América en Palmaseca, Pinto comentó que "el clásico vamos a pensarlo con toda la atención", sin pasar por alto que "es un partido de vida o muerte para todos nosotros, desde el técnico hasta los jugadores".

Además, el DT santandereano habló sobre las falencias defensivas del día, pues "los tres goles fueron descuidos de nosotros, estamos tristes y golpeados por lo que es la familia Cali".

Por último, Jorge Luis Pinto dio un diagnóstico de la situación del plantel, pues considera que el mal momento se deba al "nerviosismo y la mala entrega, estamos trabajando mucho eso, no tengo expresión para decir que es lo que está pasando".

Le puede interesar: Cali perdió con Santa Fe y ve de cerca el abismo del descenso; así quedó la tabla del promedio

Cabe recordar que Deportivo Cali y América se medirán el próximo domingo 26 de marzo a partir de las 5:30 p. m. en el estadio Palmaseca, siendo un juego que tiene validez por la décima jornada de la Liga Betplay.