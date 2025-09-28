A qué hora y cómo VER EN VIVO Águilas vs. Deportivo Cali, Liga BetPlay HOY domingo

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

El partido de la fecha 13 en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 4:10 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Para México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos; de igual manera, se podrá ver el duelo de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 16:10

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10

ET Estados Unidos: 17:10 horas

PT Estados Unidos: 14:10 horas.