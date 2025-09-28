Cargando contenido

Águilas Doradas y Deportivo Cali se enfrentan por Liga BetPlay 2025-II
Escudos de Águilas Doradas y Deportivo Cali
Pixabay
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 15:08

A qué hora y cómo VER EN VIVO Águilas vs. Deportivo Cali, Liga BetPlay HOY domingo

El equipo dirigido por Alberto Gamero visita Rionegro.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Águilas Doradas vs. Deportivo Cali 

El partido de la fecha 13 en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a partir de las 4:10 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play. 

Lea también: Kimmich se rindió ante el talento de Luis Díaz y le hizo predicción en el Bayern

Para México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el partido para los Estados Unidos; de igual manera, se podrá ver el duelo de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 16:10 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10 

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10 

ET Estados Unidos: 17:10 horas                                      

PT Estados Unidos: 14:10 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Rionegro Águilas

Rionegro Águilas

Imagen
Deportivo Cali

Deportivo Cali

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Señal en vivo

Imagen
Alberto Gamero

Alberto Gamero

Cargando más contenidos

Fin del contenido