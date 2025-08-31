A qué hora y cómo VER EN VIVO Alianza vs América HOY 31 de agosto - Liga Betplay

Alianza FC se mide este domingo 31 de agosto al América de Cali en el estadio Armando Maestre Pavajeau, en juego correspondiente a la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II. El conjunto vallenato quiere hacerse fuerte en casa y sumar un triunfo que lo acerque a los puestos de clasificación.

Los locales han mostrado altibajos en el inicio del torneo, pero confían en que ante su gente puedan recuperar confianza y darle un golpe de autoridad a un rival histórico del fútbol colombiano. La solidez defensiva será clave para sostener sus aspiraciones.

América, por su parte, llega con la obligación de sumar tres puntos que le permitan salir de la parte baja de la tabla de posiciones. El equipo Escarlata, de perder, se quedaría sin entrenador.

El compromiso está programado para las 4:10 de la tarde y se espera un duelo intenso, con dos clubes que necesitan sumar y que prometen espectáculo en la jornada dominical de la novena jornada.